Nødvendig forsikring

Leder Ved å bekrefte at USA står fast ved NATOs sikkerhetsgaranti rydder president Donald Trump av veien den tvil han selv har skapt.

I forkant av G20-toppmøtet besøkte Trump Polen, der han i en tale bekreftet at USA vil stå ved artikkel 5 i Atlanterhavspakten om at et angrep på en av alliansens medlemmer er et angrep på alle. For et år siden ville nyheten vært presentert som en ren proforma notis, men i juli 2017 legges det merke til.

Det er denne uken et år siden Trump i et intervju med New York Times for første gang luftet muligheten for at artikkel 5 ville kunne settes til side, om ikke landet som ble angrepet hadde «oppfylt sine forpliktelser». Forpliktelsene i denne sammenheng var de alliertes målsetting om å bruke minst to prosent av BNP på forsvar.

Trump er ikke den første president som krever at de europeiske allierte må bidra mer til det felles forsvar. I dagens situasjon er det nødvendig for europeiske land, inkludert Norge, å øke forsvarsbudsjettet. Men ingen amerikansk president har tidligere sådd tvil ved artikkel 5, slik Trump gjorde som kandidat.

Han hevdet også at NATO var «utdatert». NATO er i høyeste grad relevant, og artikkel 5 danner selve fundamentet. I april sa Trump at NATO ikke var utdatert likevel, men det skapte ny bekymring at han ikke spesifikt nevnte artikkel 5 på NATO-toppmøtet i mai.

I Polen var Trump tydeligere enn tidligere i kritikken av Russland for «destabiliserende aktiviteter» i Ukraina og andre steder. Han oppfordret også Russland til å stanse støtten til «fiendtlige regimer, inkludert Syria og Iran».

Fredag fikk han for første gang anledning til å ta dette opp, ansikt til ansikt, med president Vladimir Putin. De konkrete resultatene var små, men Trump sa at møtet hadde vært «fenomenalt» og at han er i gang med å utvikle et «spesielt forhold» til den russiske lederen. Det gjenstår å se.

Trump har sagt at han vil være uforutsigbar i utenrikspolitikken, men i en farefull verden trenger vi ikke større usikkerhet om USAs intensjoner. Vi håper den amerikanske presidentens utspill denne uken bærer bud om at grunnleggende elementer i amerikansk sikkerhets- og utenrikspolitikk ligger fast.