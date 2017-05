Narcissus på tronen

Debatt En tydelig parallell til Donald Trump som ledertype finner man hos egosentrikeren med keisertrone. «Norgesvennen» Wilhelm II var både uberegnelig og skremmende i all sin barnaktige forfengelighet.

KJETIL JAKOBSEN, professor i historie, Nord Universitet

På Vangsnes ved Sognefjorden står den 22.5 meter høye statuen av Fridjof den Frøkne, som et lite Trump Tower fra fortiden. Keiser Wilhelm II fikk reist den der i 1913. Den struttende sagnhelten vitner om en slags historisme på steroider. Fortidens kulturuttrykk gjenskapes, men større, høyere og kraftigere.

Fra 1888 til 1918 var Wilhelm den mektigste av verdens monarker, men også noe av en oppkomling blant dem. Keisertronen i Berlin ble etablert først i 1871. Tyskland var et konstitusjonelt monarki der keiserens og riksregjeringens handlingsrom var begrenset av parlamenter, føderalstater og nokså uavhengige domstoler. Innenriks gikk det lenge ikke så verst under Wilhelm. Keiseren likte å fremstå som nærings- og fremskrittsvennlig, men var ellers for utålmodig for innenrikspolitikk. Over utenrikspolitikken hadde han derimot stor personlig makt. Wilhelm sparket Bismarck som kansler, men hadde den bismarckske realpolitikken til modell. Han talte et maktspråk og satte åpenlyst Tysklands interesser først. Slagordet var at Tyskland skulle vinne «en plass i solen», med et stort kolonirike og en flåtemakt som Englands. Keiseren og hans miljø vendte seg bort fra den liberale tenkningen som hadde preget det 19. århundret. Motefilosofen var Friedrich Nietzsche. Forpliktelsene til freden, frihandelen og folkeretten ble tonet ned.

Wilhelms utenrikspolitikk var ikke uten fremganger. Når du er risikovillig og disponerer verdens sterkeste militærmakt, vil du nå resultater. Keiserens humørsvingninger ble i perioder nærmest et utenrikspolitisk aktivum. Det labile ved Wilhelms personlighet gjorde det farlig å utfordre Tyskland. Hvem visste hva han kunne finne på?

Pressefolk flest var liberale og mislikte keiserens konservatisme. Mediene ble likevel dratt som en magnet mot ham. De elsket Wilhelms storladne og impulsive stil, som med usvikelig sikkerhet produserte nyheter. Han var sin tids mest kjente og omskrevne menneske.

Keiseren var en høyreist og ganske staselig mann som kunne gjøre feiende flotte offentlige opptredener. Men når rådgiverne mistet regien, kunne han si det rene vrøvl. Utenfor manus formulerte Wilhelm seg omtrentlig og gjerne i voldsomme vendinger. Noen intervjuer, som Daily Telegraph-affæren i 1908, skadet Wilhelms og Tysklands anseelse varig og bidro til den mektige statens tiltagende isolering.

Wilhelm savnet ikke intelligens og kunne være både vennlig og sjarmerende. Som de fleste selvforelskede mennesker var han mest opptatt av å bli likt. Men han var intellektuelt lat og svakt realitetsorientert. Han hadde til tider dyktige folk rundt seg som han lot styre. Selv likte han aller best å sitte på slagskip i dramatiske norske landskaper og se marinegaster i kvinneklær fremføre syngespill. Men så meldte lysten seg til å regjere. Med raske gester snudde han om på hva fagfolk hadde bygget opp, inntil han gikk lei av virkelighetens kompleksitet og satte kursen tilbake til Sognefjorden og Lofoten.

Wilhelm åpnet nye diplomatiske fronter og allierte seg med alle etter tur, var perlevenn med England, så med tsaren og fridde til Paris. Men tilliten gikk langsomt, men sikkert i stykker. Til slutt sto Tyskland alene igjen, sammen med den avdankede stormakten Østerrike. Frans Josef av Østerrike-Ungarn var en rakrygget personlighet som gjennom et langt liv bar personlig og politisk motgang med verdighet. Slik geopolitikken var, hadde ikke habsburgeren noe valg. Han måtte legge rikets skjebne i hendene til den tyske gummikeiseren.

Den wilhelminske maktretorikken brøt langsomt, men sikkert ned Tysklands moralske legitimitet og landet ble venneløst. I januar 1918 satte USAs president Woodrow Wilson keiserriket sjakk matt med sin fredsplan i fjorten punkter. Wilson var universitetslærer og en skolert filosof, og han hentet flere av punktene direkte fra Immanuel Kants Til den evige fred. Wilsons amerikanere slåss i en mektig allianse for de universelle prinsippene som var blitt utformet av Tysklands største tenker. Wilhelms tyskere derimot slåss for «tysk kultur». Alene.

Amerikas århundre begynte i 1917, da Wilson intervenerte for å få slutt på krigen i Europa. Fredsslutningen i 1919 ble mislykket, men den wilsonske visjonen ble virkeliggjort gjennom Briand-Kellogg pakten av 1928 og fremfor alt FN-pakten og hele systemet for internasjonalt samarbeid som kom på plass etter 1945. I denne wilsonske verdensordningen har USA tatt et overordnet strategisk ansvar. Som verdensmakt nummer en har amerikanere så store fordeler av stabilitet og handel at de har kunnet prioritere hensynet til systemet som helhet fremfor kortsiktige nasjonale interesser.

Donald Trump erannerledes og når en mektig statsmann er annerledes, så leter man etter historiske paralleller, noe som kan gjøre dette uvante gjenkjennelig. Navnet Hitler nevnes ofte, men det er for drastisk.

En tydeligere parallell til Trump som ledertype finner man litt lenger bak i tysk historie, hos egosentrikeren med keisertrone: Ingen Hitler, men en løs kanon på kommandobroen. «Norgesvennen» Wilhelm drev alle andre stormakter sammen i allianse mot Tyskland, ikke fordi han var ondere og mer av en imperialist enn de andre, men fordi han var både uberegnelig og skremmende i all sin barnaktige forfengelighet. Det er høyst uklart hvor lenge Trumps presidentskap vil vare og hva forsøk på å avsatte ham vil føre til. Gi Donald fire eller åtte år og han kommer til å skyve EU-landene og Latin-Amerika fra seg. USA vil langsomt, men sikkert bli venneløs i en verden der Kinas makt og innflytelse vokser. I dette scenarioet kan England og Theresa May få rollen som Østerrikes Frans Josef, den siste alliert, trofast av mangel på alternativer.

2017 er 1917 om igjen. Historien gjentar seg, foreløpig som farse. Forholdet mellom Europa og USA er byttet om. Wilhelm II flytter inn i Det hvite hus, samtidig som Woodrow Wilson inntar Élysée-palasset. Med den skolerte filosofen og visjonære verdensborgeren Emmanuel Macron i ledersetet vil EU endre karakter. Europa kommer til å utfordre et nasjonalistisk USA.