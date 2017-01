Når Trump presser pressen

Debatt Donald Trumps «pågående krig» mot pressen kan bli en vekker om hvor viktig den kritiske journalistikken er for et sunt, godt og åpent samfunn.

KNUT ARILD HAREIDE, leder i Kristelig Folkeparti

Jeg har selv gjort det. Klaget over hvordan media har dekket meg og KrF. Det å klage på media er jo ganske behagelig. Jeg kan se utover enhver KrF-forsamling – si noe om at pressen vil misforstå og oppleve sympatibølgen skylle over meg.

Knut Arild Hareide. Foto: TROND SOLBERG , VG

Men hvor klokt er det å angripe medias troverdighet? Burde vi egentlig være litt mer glad i VG, TV 2 og Dagbladet?

Ytringsfrihet ikke nok

Ytringsfriheten er vi alle enige om. Retten til å ytre seg fritt om hva en måtte ønske – retten til å være kritisk og provoserende. Ytringsfrihet er et av våre største honnørord og en grunnstein i samfunnet vårt. Men ytringsfrihet alene er ikke nok. Vi trenger medier som er kritiske for å ha en god og meningsfull offentlig debatt.

Derfor er det grunn til bekymring når USAs nye president ser ut til å ha på sin agenda å bygge troverdigheten til pressen ned.

Donald Trumps talsmann Sean Spicer sjokkerte store deler av verden på sin første opptreden etter presidentinnsettelsen. Han serverte en rekke kreative påstander om publikumsoppmøtet under seremonien. Og han nektet å svare på spørsmål – men gikk derimot til angrep på pressen. Målet med Spicers opptreden er enkelt å se. Han vil de-legitimere hva pressen sier. Han vil fjerne medias troverdighet.

Les også: Norske presseorganisasjoner reagerer på journalistrefsen

Trump gikk til valg mot establishmentet. Og pressen er for dem en del av nettopp dette. Etter frontalangrepet på lørdag hadde Spicer moderert seg da han møtte pressen mandag og sa administrasjonen ønsket et godt forhold til journalistene.

Den kritiske journalistikken er viktig. Den sikrer at mennesker som utøver makt i samfunnet blir imøtegått med et kritisk søkelys slik at allmennheten i størst mulig grad er sikret en sunn samfunnsdebatt.

I en tid hvor nyhetsmediene opplever en svært vanskelig omstilling har vi i KrF slått ring rundt pressestøtten. Vi har tatt til orde for å ha en gjennomgang av støtten med sikte på å tilpasse denne til en endret mediehverdag. Det er viktig å sikre en rik flora av både papiraviser og nettaviser – som utgis både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Les også: Krigen mot fakta

Medias ansvar

Mange sier til meg at pressen har for stor makt. Men vi kan ikke gi pressen skylden for samfunnsutviklingen. Det må vi som politikere og folket som har stemt oss frem ta ansvaret for. Per Arne Olsen (Frp) sa i en legendarisk tale på presselosjens julebord noen år tilbake følgende: «Noen ganger er dere så ondskapsfulle at dere siterer meg riktig».

Så ligger det selvsagt et ansvar for media og opptre med varsomhet og klokskap. Og mange vil med rette si at pressen kan takke seg selv – de var jo med på å gi Trump oppmerksomhet i jakten på høye klikk-tall.

Men når Trump til latter i CIAs hovedkvarter uttaler at: «Journalister er blant de mest uærlige mennesker på kloden» – er det ingen grunn til å trekke på smilebåndet.

Jeg er takknemlig for at vi i Norge har en presse som har pålagt seg selv å følge Vær Varsom-plakaten for å sikre at pressen utøver sin virksomhet på en forsvarlig måte som ivaretar og verner om ytringsfrihet og demokrati. Pressens samfunnsrolle er en av de viktigste institusjonene i et demokrati, kveler man denne rollen står demokratiet i fare for å lide.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Sannheten trukket i tvil

Når selv faktiske forhold blir trukket i tvil blir det krevende å orientere seg i den offentlige debatten og hva som er riktig og galt. Trumps talskvinne sa at de hadde lagt frem «alternative fakta» på hvor mange mennesker det hadde vært på innsettelsesseremonien.

Det er selvsagt ikke verdens største utfordring at den nye presidenten vil forskjønne tallene på innsettelsesseremonien. Men det er et signal om noe langt mer alvorlig. For det blir et stort problem om fakta og sannhet bare blir tilbakevist som løgn fra politiske ledere i vestens fremste demokratier. Om befolkningen blir mistenksom overfor alt, blir det vanskelig å ha en meningsfull offentlig debatt. Da blir vi alle tapere.

Dette i kombinasjon med falske nyheter og en mediebransje som utfordres av at annonsørkronene forsvinner til vestkysten av USA – gir stor grunn til bekymring. Men kanskje er det Donald Trump som gjør at vi våkner og ser viktigheten av en kritisk presse som helt avgjørende for samfunnsdebatten og dermed utviklingen av vår verden.

Mediekommentator James Warren ved Poynter-instituttet beskriver Trump-administrasjonens budskap til pressen denne helgen slik: «Screw you». Vårt budskap til pressen er: «Vi trenger dere!»

Jeg tror vi alle kan bidra. Kanskje mitt bidrag kan være at når jeg møter VGs revolverreporter Eirik Mosveen i gangene på Stortinget – skal jeg vise litt mer kjærlighet.