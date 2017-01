Når tenketanken er tom for tanker

Debatt En av de ivrigste om dagen til å putte alle politiske analyser inn i «Trumpmaskinen» er Kristin Clemet, leder i den liberale tankesmien Civita.

MARIT ARNSTAD, parlamentarisk leder i Senterpartiet

Det er mange i den norske debatten som nå som er ivrige etter å sette «Trump-stempel» på norske politikere og ulike sider av norsk politikk. Dette leder ofte til urimelige konklusjoner. En av de ivrigste er Kristin Clemet.

Marit Arnstad. Foto: Mathias Jørgensen

Topartisystemet i USA har skapt splittelse og maktkamp som igjen bidrar til polarisering. Når mange nok blir frustrerte søker de til ytterpunktene. Kombiner dette med et utdatert valgsystem og et embetsverk som er gjennompolitisert og du får et styringssystem på leirføtter. Motkreftene i det norske samfunnet har sett og ser annerledes ut. Debatt om nasjonalstat, ulikhet og globalisering har andre røtter i Norge enn i USA.

I Aftenposten sist søndag prøver hun å gjøre populister av alle som ikke er enig med henne om liberalisering, sentralisering og EU-medlemskap. Den historietimen Kristin Clemet tydeligvis må ha «tenkt seg bort i», handler om motkulturens plass i norsk politikk. Historikeren Øystein Sørensen viste i Vårt Land for en tid tilbake til at nasjonalisme i Norge har vært sterkt knyttet til demokrati og selvstendighetskamp. Historisk har det vært borgerskapet og de bemidlede som har vært unionister, mens arbeidere, bønder, småkårsfolk og distriktene har vært langt mer nasjonalt orientert. Det innebærer at vi har hatt en allianse mellom nasjonalt orienterte og radikale bevegelser som har vært uvanlig i resten av Europa.

Kristin Clemet tenker åpenbart at debatt om globalisering kom inn i verden omtrent samtidig med at Trump startet sin valgkamp. Dette kan man vanskelig kalle noe annet enn en alternativ virkelighetsbeskrivelse. Helt siden 1990-tallet har det eksistert betydelige motkrefter mot en tiltagende globalisering av økonomien. Disse motkreftene har pekt på at fri handel ikke nødvendigvis er rettferdig handel. At reduserte miljøkrav, tapte sosiale rettigheter og økte forskjeller er et reelt problem ved globaliseringen. Dette var en sentral debatt da Norge sa «nei» til EU-medlemskap i 1994. I alle de norske sentrumspartiene, har denne tenkningen stått sterkt, og man har delt interesser med tunge krefter i arbeiderbevegelsen.

Clemet og hennes venner sier gjerne at forholdene i verden omkring oss tilsier at vi i tiden framover må kjempe for å bevare det liberale demokratiet. Det er jeg enig i. Noen av oss vil mene at den viktigste rammen rundt et liberalt demokrati er nasjonalstaten. Den gir et fellesskap hvor mange kan delta og ta ansvar. Et fellesskap hvor individets rettigheter kan sikres samtidig som mangfoldet ivaretas. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å se noen motsetning mellom en sterk nasjonalstat og et liberalt demokrati.

Med sin søken etter en «norsk Trump» bommer Clemet kraftig. Verre er det at hun gjennom sine tanker bidrar til den type polarisering som vi har sett i USA over tid. En polarisering svært få av oss ønsker i Norge. Det kan være at tenketanken har tom tank og nå prøver å slå seg inn igjen i den politiske debatten. Da må jeg si at jeg heller er enig med Henrik Syse: Ikke la Trump få større plass enn han fortjener.