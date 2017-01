Når ingenting er sant er alt mulig

Debatt Er 2017 året vi bør lese postmoderne klassikere igjen, for verden er i ferd med å ta igjen teorien?

JAN INGE REILSTAD, litteraturhussjef

Det er allerede to år siden sjakklegenden og politikeren Garry Kasparov sa til Washington Post at han i Donald Trump lett kunne se en amerikanisert versjon av den brutalt effektive frykt- og hatpropagandaen Vladimir Putin lenge har teppebombet Russland med.

Kasparov hadde da akkurat gitt ut boka «Winter is Coming: Why Vladimir Putin and the Enemies of the Free World Must Be Stopped» (2015).

Det postmoderne diktatur

Det samme har journalisten, TV-produsenten og forfatteren Peter Pomerantsev sagt de siste åra: Vi må se til Russland og Putin for å forstå hva som skjer i USA og verden nå. I boka «Nothing Is True and Everything Is Possible: The Surreal Heart of the New Russia» (2015) beskriver Pomerantsev det han kaller Putins postmoderne diktatur. Hvordan mediene og i sær fjernsyn styres og fylles med halvsannheter, selvmotsigelser og ellevilt spinn for kontroll med landet, hvor folket gir opp overfor kaoset i offentligheten hvor ingenting lenger er etterrettelig. Pomerantsev formulerer dette historisk: «If Stalin was 75 percent violence and 25 percent propaganda» så er, sier han «Putin 75 percent propaganda and 25 percent violence».

Én ting er altså å få øye på rustbeltet og den tapende hvite middelklassen i USA og andre steder i den stadig mer avindustrialiserte verden som delvis er ofret gjennom globaliseringen, for å kunne forstå f.eks. det amerikanske valget.

Én annen ting er å forstå effekten av medierevolusjonen på politikk og virkelighetsoppfatning, dette at det «postfaktuelle» samfunnet er et barn av emokratiet på sosiale medier. De tradisjonelle redaktørstyrte mediene som har hatt et uttalt samfunnsoppdrag med sannhet som rettesnor er på felgen selv i et land som Norge.

Men for det tredje er det altså minst like viktig å forstå hva makta kan tillate seg å si og gjøre under slike omstendigheter. Det er her Putin og Russland bør studeres særdeles nøye, mener Kasparov og Pomerantsev.

Sistnevnte tyr til og med til den postmoderne filosofen Jean Baudrillard, han som i 2002 ga ut essayet «Terrorismens ånd: Rekviem for tvillingtårnene», der han beskrev terrorangrepene mot USA som et uttrykk for «triumferende globalisering i kamp med seg selv». Pomerantsev antyder at amerikanerne med Trump er kommet dit russerne lenge har vært, og at tilstanden kan beskrives med «baudrillardske termer»:

Framstillingen av virkeligheten i offentligheten rimer ikke lenger med den virkeligheten som oppleves, virkeligheten har ikke lenger fast grunn. «It is a question of substituting the signs of the real for the real», som Baudrillard ville sagt det.

Umulig å orientere seg

Peter Pomerantsev mener russerne på sin side har vært vant til et misforhold mellom virkeligheten og framstillingen av den, og sikter til Sovjet-perioden før Putin.

Amerikanerne derimot, inntil nå, i kjølvannet av Irak og finanskrisen og med siste valgkamp friskt i minnet, har alltid har hatt en erkjent idé om hvem de er og vil være som samfunn, og at USA først nå opplever at kartet ikke stemmer med terrenget, at virkeligheten og framstillingen av den ikke lenger er to sider av samme sak.

Mange nok folk kjenner nå på at de vil kunne gå seg vill selv med de mest oppdaterte USA-kart, eller at det plutselig er så mange kart med så mange ruter at hele funksjonen forsvinner, orientering blir umulig.

Liv uten passe stabile orienteringsposter gir fort de snodigste livsløp. I en artikkel på nettportalen QUARTZ i september i fjor siteres Pomerantsev med denne forklaringen på privatøkonomiske fenomen knytta til finanskrise: «So, suddenly, you don’t really need facts and it’s just pure emotion – there’s an anarchy there. If all the facts tell you that you’re going to be poorer than your parents, why would you listen to them… if the facts say you’re not going to be able to afford a house, why would you listen? To the frustrated and disillusioned, Trump is promising a better path. But the America he claims to want to restore never really existed.»

Det er meget forunderlig å konstatere at gode bøker om den politiske virkeligheten i Russland og om verdens globaliserte tilstand ser ut til å anbefale lesning av hardcore postmoderne klassikere, og at det langt på vei føles rett. Selv om kritiske bøker som Pomerantsevs om Russland er ennå viktigere. For denne holdningen til virkeligheten – og dermed til sannheten og fellesskapet – sprer seg både ovenfra, i sær med den nye amerikanske presidenten selvsagt, og nedenfra, med oss alle fanget i vårt eget speilbilde på sosiale medier.

Skjermer oss for livet

I USA var det mot slutten av 2016 mange nok som var fattigere og følte seg usikre nok til å stemme fram en narsissistisk førerskikkelse som Trump, som lover at alt skal bli «great». Dette i et samfunn hvor offentligheten over tid har fått lov til å splittes i to, en republikansk og en demokratisk offentlighet, med helt forskjellige kart over verden og virkeligheten.

En slik dyp splittelse av offentligheten i to er nok. En fragmentering av offentligheten til milliarder av Facebook-statuser gjør tradisjonelle demokratier og samfunn umulig å forestille seg, uten at vi samtidig ivaretar en kritisk og troverdig redaktørdrevet offentlighet. Det er vårt ansvar, det er de politikerne vi velger sitt ansvar, det er mediebedriftenes ansvar.

Og så må vi skjerpe vår holdning til og bruk av nett og sosiale medier. Skjermlivet skjermer oss for livet.

Når ingenting er sant er alt mulig, ikke minst sammenbrudd i sivilisasjon. Som en vår tids viktigste filosofer, tyske Peter Sloterdijk, skrev i sitt brev om humanismen, har menneskelighet og siviliserte samfunn alltid bestått i «å velge de temmende mediene til utvikling av ens egen natur, og gi avkall på de frisettende». Han fortsatte også: «Den som i dag reiser spørsmålet om humaniteten og humaniseringsmedienes framtid, vil dypest sett vite om det fortsatt er håp om å gjøre seg til herre over menneskets råskapstendenser.»

Hva tenker du, er det håp?