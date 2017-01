Nå blir det mørkt!

Kommentar WASHINGTON, D.C. (VG) USAs nye president Donald Trump går til full kamp mot halvparten av sitt eget folk – og med det hele verden. Med ham kommer mørket.

Alle som trodde at Donald Trump ville rekke ut en hånd, mane til forsoning og samle et splittet USA, tok helt feil. Der tidligere presidenter bruker den høytidelige innsettelsesseremonien til å slå en høyere himmel over landet de skal lede, fridde Trump til menneskenes dypeste og dystreste instinkter.

Amerikanere er glade i landet sitt. De er patrioter. Men de er glade i landet sitt slik det er, ikke bare for det som det kan bli. De elsker landet sitt med alle sine tilkortkommenhet. De jobber for "a more perfect union" – i erkjennelsen av at landet deres aldri kan bli perfekt. I erkjennelsen av at et godt samfunn hele tiden er på vei, og at veien er målet.

Rakker ned



Trump påkaller en annen form for nasjonalisme. Den som sier at amerikanerne skal være seg selv nok. At de er bedre enn andre. Og at de må stå opp mot de onde kreftene som omgir dem. Land der ute i verden som stjeler fabrikkene til USA, som ødelegger arbeidsplasser og gjør seg selv rike på USAs bekostning.

I Trumps verden er det fortsatt han som står sammen med folket – mot eliten. Mot alle de andre, mot Barack Obama og Hillary Clinton, mot alle i sitt eget parti som har og har hatt makt og innflytelse. Mot institusjonene og systemene. Mot selve det som utgjør kjernen i det amerikanske demokratiet.

Donald Trump rakker ned på alt som har vært før ham. Og han tegner et utopisk samfunn, der alle som i dag sliter, skal få det bra. Trump fremstår som en mann som ønsker all makt til seg. Dette er demagogisk populisme på sitt verste. Retorikken, den knyttede neven hans og mimikken minner om tidligere statsledere som hverken har gjort sine egne land eller verden noe godt.

Lagt lista høyt



Mens USA har sikret andres grenser, sier Trump, har de ikke klart å beskytte sine egne. Han roser militæret, han skal fjerne radikale islamister fra jordens overflate, og han skal søke nye allianser. Dette lover ikke godt for den internasjonale orden verden har kjent de siste 70 årene.

Overfor amerikanerne har Trump lagt lista høyt for seg selv nå. Han har lovet fattigfolk å gjøre dem rike, han har lovet å skaffe sosialklienter jobb, han hatt lovet at de som føler seg oversett og utsatt, nå skal bli løftet og sett.

Det kommer han ikke til å klare. Og da blir neste spørsmål; hva skjer den dagen folk forstår at det er slik? Mørket kan komme til å legge seg over USA – lenge. Det vil ingen av oss i så fall forbli uberørt av.

