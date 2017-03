Miljøet taper i Trumps USA

Kommentar På uvanlige kalde dager har Donald Trump for vane å skrive ironiske meldinger på Twitter: Hvor blir det av den globale oppvarmingen?

– Nå kunne vi virkelig trengt en stor, fet dose av global oppvarming, skrev Trump 19. oktober 2015. Lignende ironiske meldinger er gjengangere på hans Twitter-konto. Han forsøker å gjøre seg morsom, på aller enkleste vis. 6. november 2012 var han ufrivillig morsomt da han lanserte sin helt personlige og originale forklaring: Ideen om global oppvarming ble skapt av kineserne for å gjøre amerikansk industri ulønnsom.

Det er uklart hvilke spor Trump vil etterlate seg på andre områder, men i miljøpolitikken vil han gjøre stor og kanskje ubotelig skade. Internasjonalt vil USA gå fra å være pådriver i kampen mot klimaendringer til å bli den største sinken.

I bakvendtland kan alt gå an, som å utnevne Scott Pruitt til å lede det amerikanske miljøvernbyrået (EPA). Han er virkelig mot normalen i EPA, Den tidligere statsadvokaten i Oklahoma ble kjent for stadig å saksøke byrået han nå leder.

Torsdag denne uken sa Pruitt til CNBC at menneskelig aktivitet ikke er en ledende årsak til global oppvarming. Han har åpenbart ikke rukket å endre informasjonen på EPAs hjemmesider der det heter at det er «ekstremt sannsynlig at menneskelige aktiviteter har vært den dominerende årsak til oppvarmingen».

Pruitt mener vi ikke vet hva som forårsaker global oppvarming, men at det er fint å debattere, vurdere og analysere. Resten av verden er kommet lenger. Det er vedtatt en vitenskapelig underbygget klimaavtale i Paris, som nesten 200 land har sluttet seg til. Pruitt sier det er en dårlig avtale for USA. Trump blåser i den.

Nå skal brysomme reguleringer og miljøhensyn ryddes av veien for å skape økonomisk vekst. Snart er det ventet at den nye administrasjonen vil oppheve handlingsplanen for renere energi, som ble innført under Barack Obama, og som begrenser utslippene av drivhusgasser fra blant annet kullkraftverk. Arbeidet med å redusere statlige myndigheter forurensningskontroll av elver og våtmarker er allerede i gang. Det ventes at utslippskravene til bilindustrien vil bli redusert. Pruitt som drev krig mot EPA skal lede nedbyggingen av organisasjonen. Det hvite hus foreslår å kutte EPAs budsjett med 24 prosent og redusere staben med 20 prosent.

Trump vil sikkert fortsette med ironisk tvitring om miljøet. Men den dramatiske omlegging av amerikansk miljø- og klimapolitikk er ingen komedie. Bare en mørk tragedie.