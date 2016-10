Kvinnefront mot Trump

WASHINGTON (VG) Modige kvinner har åpnet opp for en helt ny samtale om kjønn i USA. Menn snakker om trakassering av kvinner på en måte jeg ikke har hørt før.

Vanlige menn har behov for å fortelle at de ikke snakker slik Donald Trump gjør når de er i herregarderoben. For det er ikke bare kvinner som føler seg støtt av Trump og hans kvinnesyn. Gjennom sin oppførsel har Trump tatt seksuell trakassering av kvinner ut i det ekstreme, og dermed tydeliggjort for alle hva det egentlig handler om.

Maktforholdet mellom den mektige mannen som trakasserer, og kvinnen som blir utsatt for dette, blir også ekstra tydelig gjennom det vi nå ser. Trumps forsøk på å undergrave disse kvinnenes troverdighet, slår tilbake på ham selv. Han sier at de lyver, gir uttrykk for at de er for stygge til at han ville ha antastet dem, og spør hvorfor de ikke har sagt noe tidligere.

Vil slå tilbake



Hans reaksjon er en svært god forklaring på hvorfor kvinnene har vært tause så lenge. Han viser hva kvinner risikerer dersom de sier fra. Kvinnene har visst at prisen for å snakke, kunne bli høy. Trumps folk har varslet at de vil komme med opplysninger som avsanner deres historier. Det er åpenbart at Trump-kampanjen nå snur og vender på alt de kan finne om disse kvinnenes liv. De vil slå tilbake, rått og brutalt.

Men det er liten grunn til å tro at Trump og hans folk vil lykkes. I går hadde sju kvinner stått frem med sine historier, ganske likelydende, om hvordan Trump har angrepet dem. De kom på banen etter at de under presidentdebatten søndag kveld hadde hørt ham nekte for at han noen gang hadde utført de handlingene han beskrev på den lekkede tapen som ble kjent forrige fredag. Som å kaste seg over kvinner og kysse dem, og gripe dem i skrittet. Hvorfor han gjorde det? Fordi han kunne, som den kjente og rike mannen han er.

En etter en har de sju kvinnene kommet frem med sine historien, som alle underbygger at det er dette som er mønsteret i hans oppførsel. Mange etterlyser nå Trumps kone, Melania, og mener at hun er den eneste som kanskje kan klare å begrense noen av skadevirkningene på Trump av det som nå har kommet frem. Men hun er taus. Det tolkes som at både hun og kampanjen frykter at det kommer mer. Mye mer. Og selvsagt – det tolkes også som at hun sliter med å skulle forsvare det som nå har kommet frem, og som tilsynelatende ikke har noen ende.

Obama-ekteparet med klar tale



Barack Obama var ute i går og latterliggjorde republikanerne, som ser seg selv som partiet som forsvarer familieverdiene. Han kan ikke se noe beundringsverdig ved de republikanerne som nå tar avstand fra Trump. Obama spurte blant annet hvor de hadde vært da det ble kjent at han rangerer kvinner etter utseende, og sa at de som tar avstand fra Trump nå, er alt for sent ute.

Men det var Michelle Obama som virkelig satte ord på situasjonen. Hennes tale denne uken vil gå inn i historien som en av de store talene i amerikansk historie - og som den viktigste talen i denne valgkampen. Den handlet om å være kvinne i Amerika, om hvordan det oppleves når kvinner bare blir sett som kropp og kjønn, og ikke anerkjennes for det de kan og vet. Men talen handlet om ikke bare om kvinner. Den handlet om moral, om rett og galt, om anstendighet. Om hvordan mennesker skal være mot hverandre.

Videre i kampen mot trakassering



Noen modige kvinner har, ved å fortelle sine historier, mobilisert både kvinner og menn mot Trump. Og de har skapt en ny bevissthet om seksuell trakassering. Om makt og avmakt. Gjennom uken vi har lagt bak oss, den villeste uken jeg kan huske fra noen valgkamp, noe sted i verden, har amerikanerne og alle vi andre kommet noen skritt videre i kampen mot seksuell trakassering. Ironisk nok – på grunn av Donald Trump.