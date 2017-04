Jens møtte makten, i to omganger

Kommentar WASHINGTON D.C. (VG) Jens Stoltenberg har møtt Donald Trump. Og de som egentlig styrer verdensbutikken akkurat nå.

Ikke noe levende menneske kan konkurrere med Donald Trump om verdens oppmerksomhet. USAs president er dypt fascinerende. Et politisk mysterium som veltet en hel elite. Som ydmyket analytikere, meningsmålere om meningsmenere i verdens beste og nest beste aviser.

Interessen for Trump er så stor at selv i Norge, et helt Atlanterhav unna, vil den gå langt utenpå interessen for vårt eget valg til høsten. Jeg kan knapt huske et internasjonalt nyhetskompleks som har trukket til seg så mange lesere over så lang tid. Trump er tiårets største story. Han vekker avsky og hånlatter, men også frykt og usikkerhet. En sjanglende følelse av at verden slik vi kjenner den kan være forbi. At mytteriet er et faktum, offiserene hevet til haiene, og den sjanglende båtsmannen som hadde banjeren i sin hule hånd har kommet opp fra skipet nedre deler, og nå står bak roret og bjeffer. Mens han styrer skuta rett inn i stormen.

Hvis du, som mange som henvender seg til meg, synes tanken på Trump som den frie verdens leder er uvant og skummel, tenk da på dem som skal forholde seg til ham i virkeligheten. Vestens statsledere som gjennom generasjoner har basert sin trygghet og sikkerhet på løftet om amerikansk hjelp i krig eller krise. Et helt internasjonalt retts- og avtalesystem som har verdens definitive supermakt som viktigste sponsor og forkjemper. Eller tenk at du er generalsekretær i NATO. Verdens mektigste militærallianse, som over natten vil bli verdiløs dersom ikke USA er villig til å være grunnmuren, første og andre etasje.

Tenk så at Donald Trump sier at hans USA kanskje ikke gidder NATO så mye lenger. Og sett det inn i en verden som er mer usikker og uoversiktlig enn noen gang. En verden som roper på en sterk og forutsigbar allianse mellom Europa og USA.

Der har du utgangspunktet for Jens Stoltenbergs reise til USA i påskeuken, og møtet med Donald Trump. Det kan ha vært et av hans viktigste møter i den jobben.

Et rart møte var det. Trump er ikke som andre presidenter. Han er «på overflaten», som en kilde beskrev det. En passe diplomatisk måte å si at Trump ikke har helt peiling. Han kjenner ikke detaljene, og virker ikke interessert i dem. Detaljer som er viktige for dem som besøker ham,

For eksempel hva USA konkret forventer av NATO i Midtøsten. En region der USA ser ut til å ville spille en større og mer aktiv rolle enn det har gjort til nå. For de fleste europeiske land er spørsmålet om størrelsen på bidrag, risikoen i oppdragene og ikke minst om de involverer soldater i kamp på bakken eller ikke, helt avgjørende spørsmål. Etter Irak-krigen er det politisk umulig å få samlet NATO om klassiske militæroperasjoner på bakken i Irak eller Syria. Bare at USA hadde spurt om noe sånt offentlig, ville skapt store politiske rivninger i NATO.

Et spørsmål om nettopp slike bidrag skal ha bli tatt opp da den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen besøkte Trump for noen uker siden. Presidenten skal ikke ha forstått spørsmålet.

Møter mellom internasjonale politiske ledere handler om detaljer. De er viktige. Og når man drar til Washington er målet å forstå mer av hvor USA vil. For det er noe Europa må forholde seg til i alle spørsmål.

Samme dag som Jens Stoltenberg brukte en hel ettermiddag i Det hvite hus, han var der nemlig mye lenger enn den tiden det tok å møte Trump, så publiserte Washington Post en artikkel om hvor vanskelig det er for statsledere å få noe konkret ut av møtene med Trump. Flere kilder i Washingtons diplomatiske korps fortalte at møtene med Trump skapte usikkerhet og tvil, fordi presidenten bare satt der, tilsynelatende uten en plan for hva som skulle komme ut av dem.

En ikke navngitt kilde sa det var som å komme inn på en bar, og bare havne i snakk med en fremmed på krakken ved siden av. I og for seg en av de fineste tingene med å gå på bar, men ikke så greit for å skape orden i internasjonal politikk. Hadde det vært den irske statsministeren kunne man kanskje levd med det, men alle som kommer inn på det ovale kontor gjør den med et dypt behov for retning, lederskap og oversikt. Det får man på dette tidspunktet ikke hos Trump.

Så vidt jeg forstår var derfor Stoltenbergs viktigste møte det som skjedde før han møtte presidenten. Det møtet fant også sted i Det hvite hus, men ikke i det ovale kontor. Det var på kontoret til den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H. R. McMaster, der også forsvarsminister James Mattis var til stede. De to tidligere generalene, sammen med utenriksminister Rex Tillerson, virker nå å være de som i praksis lager og utfører USAs utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Dette er på en måte gode nyheter for NATO og Europa, ettersom de begge har en trygg og tradisjonell tilnærming til det NATO bryr seg om. Men det viser samtidig hvor uoversiktlige og personbaserte maktforholdene i Trumps administrasjon er. Og litt urovekkende er det jo å se hvor kjapt tilsynelatende Trump kan parkere rådgiveren Steve Bannon og hans fløy, som bare for knappe hundre dager virket å være den sentrale politiske kraften rundt Trump. Når de ble parkert så kjapt, så har vi ingen garanti for at generalene ikke blir sendt i hundehuset på kort varsel.