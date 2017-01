Ikke det USA vi kjenner

Donald Trumps innreiseforbud for mennesker fra muslimske land og syriske flyktninger er et skremmende brudd med alt USA har stått for.

«Gi meg dine trette, dine fattige, dine kuede masser som lengter etter å puste fritt». Ordene fra Emma Lazarus berømte dikt står inngravert på Frihetsgudinnen ved innseilingen til New York, og har hilst millioner av mennesker fra hele verden velkommen til dette løfterike landet. På mange måter representerer de den høyere standard USA har etterstrebet som militær og moralsk leder i den moderne verden.

Donald Trumps hasteordre før helgen om midlertidig å trekke tilbake innreisetillatelse for syriske flyktninger på ubestemt tid, og for mennesker fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, uavhengig om de har oppholds- og arbeidstillatelse eller ikke, er en brutal, kollektiv avstraffelse av tusenvis av uskyldige mennesker.

I orderen vises det til terrorangrepene den 11. september 2001, da det amerikanske utenriksdepartementets regelverk ikke hadde vært godt nok til å hindre de 19 massedrapsmennene innreise på forhånd. Men reglene er forandret siden den gang. Og ingen av terroristene fra 11. september var fra noen av de landenene Trump nå har stoppet innreise fra - de kom fra Saudia Arabia, Egypt, Emiratene og Libanon.

Så orderen er ikke en akutt sikkerhetsforanstaltning av typen man innførte etter terrorangrepene for drøyt femten år siden. Det er et signal til verden om at USA, ikke lenger skal stå for de verdiene som har gjort republikken til en leder for den frie verden.

Det er derfor en glede å konstatere at av alle de sterke reaksjonene orderen har vakt, kommer de aller sterkeste fra innsiden av USA, der folk samler seg i protest på flyplassene og hvor en føderal dommer har blokkert deler av avgjørelsen.

Vi registrerer at disse reaksjonene går langt inn i det republikanske partiet. Det gir håp om at denne splittende presidentens sterke markeringsbehov på bekostning av uskyldige mennesker ikke skal bli permanent amerikansk politikk, men bare en ubehagelig, midlertidig demonstrasjon av makt fra en politisk amatør som nylig har våknet i baronens seng.