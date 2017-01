I dag skjer det!

Kommentar WASHINGTON, D.C. (VG) Dagen i dag kan være et vendepunkt i historien. Men Donald Trump gir oss neppe klare svar på hvor det bærer.

Byen er pyntet, sikkerhetsgjerder er satt opp, paviljonger er bygget, politifolk er bragt inn utenbys fra. Kjoler til ballene er kjøpt inn, gjester er invitert.

I går kveld gikk festkledde Trump-tilhengere og demonstranter om hverandre i gatene. Noen steder ble det bråk utenfor innsettelsesfestene. Utover kvelden utartet det seg i enkelte tilfeller til rene slåsskamper.

Innsettelsestalen

Donald Trumps team har lovet at det som skjer i Washington, D.C. i dag skal sette gullstandarden for fremtidige presidentskifter. The greatest, rett og slett.

Trump takket familien: – Det har ikke vært lett for dem

Det er knyttet stor spenning til innsettelsestalen. Trump skal angivelig ha skrevet talen selv. Han har lagt ut bilde på Twitter, der han sitter med blokk og penn ved en blank pult, blokken holdt skrått opp mot seg - han lar oss ikke smugkikke på en eneste bokstav.

Twitter

Vi så valgnatten at det kan gå ganske bra når Donald Trump leser opp en tale som er gjennomarbeidet og grundig vurdert. I talen rett etter valgseieren i november snakket han om å samle et splittet land, om å bli alle amerikaneres president, om å reparer skader og sår i nasjonen.

Mange pustet lettet ut, og tenkte at dette ga håp om at president Trump ville bli noe annet enn presidentkandidat Trump. Brått var det en normalitet over det hele: en kandidat som gikk fra valgkampmodus til presidentmodus i det han hadde vunnet valget.

Se bildene: Trumps vei til Det hvite hus

Men det tok ikke lang tid før han var tilbake som seg selv, med Twitter-meldinger som skremte og forarget. Om USAs etterretningstjenester, om valgfusk og Hillary Clinton - ofte med en ordbruk som bryter med alt vi noensinne har hørt offentlig fra en amerikansk president.

Dypt splittet

Dagens tale skal angivelig følge de samme sporene som talen fra valgnatten. Om å samle USA, bygge broer, drømme stort. Selv drømmer han nok om at hans tale skal gå inn i historien. Som the greatest ever - den beste noensinne.

Det skal noe til. Amerikanere dyrker talekunsten. De største talene er pensum i skolen. Studenter diskuterer hvem som er deres favoritt. Mange kan sitere direkte fra taler av Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. - menn som evnet å gi USA en ny retning i perioder da amerikanerne virkelig trengte noen som kunne vise vei.

Et dypt splittet USA trenger også i dag en som kan samle dem og vise dem veien videre. Så langt er det lite som tyder på at Donald Trump er den mannen.