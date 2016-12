Hvor tar han det fra?

NEW YORK (VG) Hvor tar Donald Trump sine mest bisarre påstander fra? Fra de mørkeste krokene av nettes konspirative miljøer.

Søndag gikk en bevæpnet 35 år gammel mann inn på pizzarestauranten Comet Ping Pong, fyrte av et skudd og rettet våpenet sitt mot en av de ansatte. Politiet ble tilkalt, og mannen overga seg uten motstand. Under avhør skal han ha fortalt at han ville etterforske «Pizzagate» på egen hånd, og hadde gått rett til Ping Pong som angivelig er hovedkvarteret for «skandalen».

«Pizzagate» har ingenting med pizza å gjøre, og er en etter alle solemerker oppdiktet historie spredd via diskusjonsgrupper og sosiale medier om at en rekke fremtredende politikere, deriblant Hillary Clinton og hennes tidligere valgkampsjef John Podesta, opererer en pedofil prostitusjonsring via restauranten.

Spredd på Twitter

Denne typen skrudde påstanden er blitt dyrket frem blant annet på Breitbart News hvor Trumps påtroppende spesialrådgiver i Det hvite hus, Steve Bannon, var sjef. Den er spredd på Twitter av blant annet tidligere general Michael Flynn, Trumps påtroppende sikkerhetsrådgiver. Og ikke minst er den holdt i live av det famøse nettstedet Infowars, som redigeres av Trumps uformelle skyggerådgiver, Alex Jones.

Det har knapt vært en konspirasjonsteori som har vaket til overflaten av den amerikanske offentligheten som ikke Alex Jones og InfoWars har stilt seg bak. Han har hevdet at myndighetene står bak ikke bare terrorangrepene 11. september 2001 eller bombeangrepet på Boston Marathon i 2013, men også skoleskytinger somColumbine i 1999 og Sandy Hook i 2012, og Timothy McVeighs bombe Oklahoma City i 1995.

Han hevder at en hemmelig global elite hjernevasker hele befolkningen med kjemikalier som slippes fra fly (såkalte chemtrails) og at de samme myndighetene putter stoffer i maten vår som gjør oss alle til homofile.

Skrudde teorier

Alex Jones er med andre ord langt, langt ute. Og han var en person av perifer interesse i amerikansk offentlighet, inntil valgkampen 2016. For Trump skjønte hvilket potensial som lå i Jones skrudde teorier. For et år siden løftet han egenhendig Jones inn i mainstream media ved å opptre på en av InfoWars tv-sendinger.

Etter å ha pratet om hvor korrupt Hillary Clinton var, avsluttet Trump med følgende løfte til Jones:

«Jeg vil aldri skuffe deg. Du kommer til å bli veldig imponert, og vi vil snakke mye sammen, men gi meg et år eller to på å få orden på tingene».

Hvorvidt de har snakket sammen på veien siden er usikkert, men det er åpenbart at Trump har tatt råd fra Jones via InfoWars. CNNs reporter Phil Mattingly har gått gjennom en del av Trumps særere utspill og funnet ut at en rekke av dem stammer fra InfoWars opprinnelig:

Påstander om Obamas fødselsattest, at presidenten er leder for IS, at det var mystiske omstendigheter rundt høyesterettsdommer Antonin Scalias død og at Ted Cruz far skulle være involvert i Kennedydrapet.

Gjentas av Trump

Og ikke minst; to dager før Donald Trump første gang tok opp at valget skulle være fikset til Hillarys fordel på forhånd, hadde Alex Kones snakket direkte til ham via InfoWars:

«Jeg ber deg seriøst vurdere å gjøre Hillarys valgfusk under primærvalgene til et av de sentrale argumentene for å slå henne i november».

Etter at valgresultatet ble klart og det viste seg at Trump vant, men at Clinton fikk flere stemmer enn han, begynte Jones å hevde at «millioner» av folk uten stemmerett hadde stemt på henne. Noen dager etterpå tweetet Trump at «I tillegg til å ha vunnet flest valgmannsstemmer vant jeg også flertall i et valgskred, om du trekker fra alle de illegale stemmene».

Selv Jones virker forbløffet over i hvilken grad Trump tar hans regi, og sa på programmet sitt at «Det er surrealistisk å prate om forskjellige temaer på luften her, og så høre Trump gjenta dem ord for ord noen dager senere.

De fleste amerikanske presidenter er blitt tatt i løgn på et eller annet tidspunkt. Bill Clinton så hele nasjonen rett i øynene og sa at han aldri hadde hatt noe seksuelt samkvem med «den» kvinnen, Monica Lewinsky. Obama hevdet flere ganger fra 2009 og fremover om helsereformen sin at «om du liker helseforsikringen din kan du beholde helseforsikringen din». I 2013 ble dette kåret til «Årets løgn» av faktasjekkerne på PolitiFact.

Bare tull

Men Trump tar den tøyelige behandlingen av fakta til helt nye dybder. For påstanden om at han vant et flertall av stemmene i et valgskred er jo bare tull som det finnes ikke fnugg av bevis for.

Det er altså ikke en løgn for å skjule noe, men en påstand som for alle enn andre enn de troende fremstår som fullstendig absurd. Av de påstandene Trump har kommet med som PolitiFact har sjekket, faller 60 prosent innenfor kategorien fra «ren løgn» til «for det mest uriktig».

Problemet for folk som bryr seg om fakta er at Trumps rådgivere og tilhengere ikke ser ut til å bry seg om dette.

Og når ingen lenger bryr seg om fakta, har ikke fakta lenger noen særlig verdi.