Hvor er de norske reaksjonene på Trump?

Debatt Mens sosiale medier, lunsjbord og familiemiddager koker over at både vantro og skrekk over Trumps handlingsmettede første uke som president i USA, er det rungende stille fra norske partiledere, regjering og storting.

Alt ved Donald Trump er så langt bortenfor normalen av selv de laveste forventninger nå er i ferd med å bli gjort til skamme. Man skulle gått enda lavere ut. Både kreative nye vedtak og lovendringer foregår i det samme tempoet som presidentens twittermeldinger, og innholdet i begge deler krever at man gang på gang minner seg selv på: Dette er ikke en farse.

Dette er faktisk verdens mektigste mann. Dette er mitt lands nærmeste allierte land. Dette er et land vi liker å sammenligne oss med.

Dette er en statsleder mine statsledere ønsket et tett samarbeid med. Da må jeg, på vegne av vanvittig mange, spørre mine folkevalgte: Er det fremdeles sånn?

Skal vi sammenligne oss med USA i dag? Skal dere drive realpolitisk samarbeid med Trump? Skal dere underdanige og litt stolte ta imot telefonen som kommer og late som alt er normalt? For det er ikke det.

Alt ved Trump er mot normalt, og dere vet det, men vi skulle gjerne hørt dere si det. Står det virkelig ingenting på spille her? Verdier, idealer, menneskerettigheter, kunnskap, vitenskap, pressefrihet, ytringsfrihet, kvinnesak, internasjonal solidaritet?

Her har vi et statsleder som i løpet av en og samme uke har sagt at tortur fungerer, tross vitenskapelige bevis for motsatte. Kommer noen norske statsledere til å påpeke at dette bryter internasjonal lov forresten?

Trump bestemmer at USA vil ha en mur og ber en annen selvstendig stat betale for den og truer med nekte å møte landets ledere før de betaler. Er det noen som er interesserte i å støtte Mexico fra norsk hold?

Og mens verden forsøker å rydde opp i egen katastrofe da altfor mange land bidro til å ødelegge Irak, sier Trump i et intervju denne uken: «We should've kept the oil but okay maybe we'll have another chance.»

En ny sjanse? Hva sa han nå egentlig? Er det noen av dere som stusset over det samme? Dette er riktignok en mann som rabler usammenhengende på inn og utpust, men han er jo faktisk USAs president, og når en president sier sånt noe, burde det vekke til live en og annen norsk politiker som kan uttrykke mer enn en enkel bekymring over det som nå pågår.

Hvor er reaksjonene?

Leger Uten Grenser raste denne uken mot Trumps anti-abort-vedtak om å fjerne støtte til organisasjoner som jobber med informasjon rundt abort. Er det noen av dere politikere som er like rasende? Nederland vedtok raskt og bidra med støtte til noen av dem som nå mister sin. Hvorfor kommer det ikke et pip rundt dette fra det selverklærte og stolte likestillingslandet?

Hvor er det norske inkluderingsministeren tro, eller de erklærte antirasistene i opposisjon, når Trump nå lover å publisere lister med navnene til kriminelle innvandrere, og ikke det i hele tatt sier noe om hva han skal gjøre med alle ulovlige innvandrere, som med det lever i frykt og uro for sin og barnas fremtid.

Når Trump sier at han vurderer å registrere alle muslimer, når han stenger grensene for innbyggere i muslimske land, hvor er den norske politikeren som sier #IamMuslim?

Eller, når han bruker uttrykk som at det «renner folk inn fra Mexico». Er det ingen som er redde for hva dette skal bety for oppblomstring av rasisme innad i USA, eller mot innbyggere i andre land?

Det er ingenting ved Donald Trump som en innenfor normalen. Alt er mot normalt, både han, de elleville ideene hans, folkene han har ansatt rundt seg, og det verdensbildet han tegner opp i de mer og mer absurde intervjuene han gir.

Statsledere kan godt være demokratisk valgte, men det betyr ikke at de av de grunn er unntatt kritikk fra andre like demokratisk valgte. Jeg forstår godt om lammelsen over dette vanviddet «over there» nå kan være grunnen til at man tier totalt på toppen, men vær beredt på at en og annen borger med det kan komme til å tro at den som sier samtykker.

Ta et valg!

Det er mulig det er en viss kutyme og en lang rekke tradisjoner på spill her, i forhold til hvordan man behandler statsledere i allierte land, men vi er så langt bortenfor normalen nå at dette nå må legges midlertidig vekk. Vi som er folk her dette landet trenger å vite at dere som leder, eller vil lede oss, ser det vi ser, føler som vi gjør, er like opprørte som vi er, vantro som vi er, og like tydelige som tusenvis av oss er når vi snakker om Donald Trump.

Vi trenger en slags overordnet analyse her, og et helhetlig signal fra politisk hold rundt dette dramatiske som skjer.

I en samtid det det hyles opp om viktigheten av norske verdier, kunne det kanskje være nettopp nå vi avfeier dette som norske verdier, og heller viser frem hvordan verdier vi setter høyt også settes høyt verden over.

Ikke minst i USA, der antirasister, miljøvernere, kvinnesaksgrupper, svarte aktivister, forkjempere for homofiles rettigheter, eller for trygg helsehjelp, for fred, mot krig, der folk som arbeider for menneskerettigheter, mot tortur, for ytringsfrihet, pressefrihet, kvinners helse, mot fattigdom og for internasjonal solidaritet og urfolks rettigheter, trenger vårt lands støtte.

Så hvem støtter Norge egentlig? Dem, eller Trump? For i dag er dette to helt ulike USA og ingen kan ikke spille på to lag samtidig.