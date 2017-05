Farlig tillitssvikt

Leder Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet, men det kan aldri erstatte styrken i den atlantiske alliansen.

– Vi europeere må ta vår skjebne i egne hender, sa Angela Merkel i en valgkamptale i München søndag. Den tyske forbundskansleren sa hun de siste dagene hadde erfart at tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre til en viss grad er forbi. Hun trengte ikke å nevne Donald Trump ved navn. Hun hadde nettopp møtt USAs president på toppmøter i NATO og G7. Merkel er en pragmatisk og forsiktig politiker. Hennes oppsiktsvekkende uttalelser i helgen illustrerer hvor dårlig forholdet er blitt mellom nære allierte.

Ansvaret for dette hviler på Trump. Han talte i NATO uten å nevne artikkel fem i Atlanterhavspakten, sikkerhetsgarantien som er bærebjelken i alliansen. Da Trump besøkte Saudi-Arabia sa han at han ikke var kommet for å belære. Da han kom til Europa brukte han enhver anledning til å kjefte på sine nærmeste allierte. De som trodde at Trump kom til Europa for å berolige allierte og styrke båndene tok grundig feil. Forholdet har i perioder vært anstrengt før. Det er blitt verre nå, etter europeiske lederes nærkontakt med den nye amerikanske presidenten.

At det er valgkamp i Tyskland forklarer noe av Merkels utspill. Den amerikanske presidenten har så lav anseelse i Europa at moderate europeiske sentrumspolitikere vinner på å markere avstand til ham. Ikke desto mindre er det dypt bekymringsfullt at det oppstår tillitssvikt mellom sentrale europeiske land og USA. Samarbeidet i NATO har i tiårene etter 2. verdenskrig sikret fred og sikkerhet. Det finnes ikke noe troverdig europeisk alternativ til en atlantisk allianse. Norge er avhengig av at USAs sikkerhetsgaranti består. Men også USA har tjent, økonomisk og politisk, på stabilitet i Europa. Det vil svekke USAs globale innflytelse hvis de løsner på historiske bånd til Europa.

Det virker ikke som Trump tar dette innover seg. Han tvitret etter hjemkomsten: Kom akkurat fra Europa. Turen en stor suksess for Amerika. Hardt arbeid, men store resultater.

I Europa sitter hoderystende politiske ledere. Når de kommer til hektene etter møtene med Trump bør de innse at det er en illusjon å tro at Europa, med sterke indre spenninger, skal kunne ivareta sikkerheten alene. Det må fortsatt skje i en nær allianse med USA. De europeiske lands beste bidrag til å gjenopprette transatlantiske forbindelser er å bevilge mer til forsvaret.