Et forsvar for frihandel

Donald Trump vil stanse alle forhandlinger om nye frihandelsavtaler

Han har sagt at han umiddelbart vil åpne forhandlinger med de viktigste handelspartnerne, og garantert at resultatet vil bli mye bedre betingelser for USA. Slik vil Trump skape vekst og nye arbeidsplasser.

Trump vil gi store skattekutt. Han vil bruke store offentlige midler på infrastruktur. Han skal samtidig nedbetale statsgjelden i løpet av åtte år. Man trenger ikke være diplomøkonom for å forstå at regnestykket ikke går opp, men en som har vunnet Nobelprisen i økonomi, Paul Krugman, har lenge på det sterkeste advart mot Donald Trumps økonomiske planer. I følge Krugman er verdensøkonomien i en særlig sårbar tilstand, åtte år etter den store finanskrisen. Etter valget står vi sannsynligvis foran en global resesjon - en nedgang vi ikke ser slutten på, mener han.

I USA og andre vestlige land har de økonomiske forskjellene i samfunnet vært økende i mange år. Økte forskjeller er et faresignal, fordi det undergraver folks tillit til både det politiske og økonomiske system. Dette er med på å forklare Trumps suksess. Mange opplever seg som tapere i globaliseringens tid. Industriarbeidsplasser har flyttet ut og det stilles stadig høyere krav til de som søker annet arbeid. Arbeidsmarkedet gjennomgår raske endringer som ekskluderer mange. Dette er reelle utfordringer i alle industrialiserte land.

Men hva er det Trump foreslår? Store skattekutt, som særlig begunstiger de rikeste. Det vil øke inntektsforskjellene ytterligere, noe svært mange av Trumps velgere vil tape på. Nye tollmurer gjør importerte varer dyrere. Det rammer de med lavest inntekt.

Hans økonomiske plan er på mange områder vag, og det gir handlingsrom. Trump kan komme til å velge mer rasjonelle og pragmatiske løsninger enn de han skisserte i valgkampen. Hvis ikke er risikoen høy for en amerikansk-kinesisk handelskrig og en påfølgende global krise. Det vil i høy grad ramme Norge, en relativt liten økonomi sårbar for store rystelser i verdenshandelen, som er avhengig av handel og råvarepriser.

Trump vil bygge murer, både mot mennesker og handel. Men velstand bygges ikke med tollmurer.

