En vanlig dag på jobben

Kommentar Klarer Trump å appellere til både populistene og de konservative på den amerikanske høyresiden slik han gjorde i går, har han funnet seg en plattform å regjere på.

Etter to snaue uker med den mest hysteriske starten på noen presidentperiode noensinne, hadde Donald Trump tirsdag en helt vanlig dag på jobben.

Vel, en nesten helt vanlig dag på jobben. Han startet med med et par sinte tweeter hvor han skjelte ut politiske motstandere og hevdet at Washington er et salig rot.

Nominasjonen hans til Høyesterett av Neil Gorsuch var imidlertid ingen krigserklæring, men godt innenfor rammen av hva man kunne vente seg fra en republikansk president. Gorsuch er konservativ i den betydning at han er forutsigbar og at han mener at det er domstolens oppgave å forstå og tolke Grunnloven i pakt med grunnlovsfedrenes intensjoner.

Han vil fylle tomrommet etter avdøde dommer Antonin Scalia fra omtrent det samme ståstedet, hvilket betyr at dynamikken i Høyestrerett vil være den samme. Mange puster lettet ut, selv om mange demokrater uttaler forventet skepsis til Gorsuch juridiske verdigrunnlag. De mer konspirativt anlagte mener dette kan være en avledningsmanøver fra presidentens side: I New York Times mer enn antydes det at Trump først og fremst ønsker å overbevise Anthony Kennedy, som utgjør vippepunktet ved domstolen, om at han trygt kan pensjonere seg, slik at han kan velge en mer aktivistisk kandidat i neste omgang.

Trump fikk også medvind fra en meningsmåling publisert på Reuters, som viste at nesten halvparten av alle amerikanere støtter det plutselige innreiseforbudet han innførte rett før helgen.

94 prosent av de spurte svarer at de «sterkt» eller «delvis» støtter presidentordren som ga midlertidig innreiseforbud for statsborgere fra syv land. 41 prosent sier at de ikke støtter ordren, mens 10 prosent er usikre. (Det er imidlertid bare 31 prosent som mener at innreiseforbudet gjør dem mer trygge).

For Trump er målingen viktig, fordi den viser at de mange høyrstede reaksjonene ikke nødvendigvis representerer et flertall av folket. Og i kombinasjon med utnevnelsen kan den peke fremover mot måten han vil regjere på, med en blanding av populistiske tiltak, kombinert med konservativ forutsigbarhet.

Klarer han appellere til begge disse bevegelsene på høyresiden i USA, populistene og de konservative, har han funnet et grunnlag å regjere på.