En uforutsigbar hersker

Det er i hele verdens interesse at Trump taper valget i morgen.

I morgen, tirsdag, går Amerikas forente stater til urnene i en av de mest dramatiske og avgjørende avstemningene i moderne tid. På overflaten ser valget enkelt ut. Den ene kandidaten er en erfaren, tidligere senator og utenriksminister, som politisk er trygt plassert midt i det politiske spekteret i USA. Hun har også en helt unik innsikt i og kunnskap om hva jobben dreier seg om, siden hun var gift med en president i åtte år. Og ja, hun er den første kvinnen som kan bli president i USA.

Den andre kandidaten har ingen erfaring fra politisk arbeid. Han er båret frem på en folkebevegelse av raseri fra grasrota i amerikansk politikk. Han har lovet å «drenere» Washington, som om byen var «en sump». Han har skrytt av sine overgrep mot kvinner og omtalt dem som «griser» og «bikkjer». Han har sagt at han vet mer om den Islamske Staten (IS) enn generalene. Han vil nekte muslimer innreisetillatelse til USA. Han vil bygge en mur mot Mexico og få meksikanerne til å betale. Han vil straffe kvinner som tar abort. Han er åpen for at Saudi-Arabia skal få kjernefysiske våpen. Han ønsker å fengsle sin politiske motstander Hillary Clinton om han blir valgt. Han har en uttalt intensjon om å opptre «uforutsigbart».

Listen over alt det oppsiktsvekkende skremmende og oppsiktsvekkende stupide Donald Trump har sagt, er for lang til at den får plass her. Og selvfølgelig kommer han neppe til å iverksette de mest livsfjerne ideene han har luftet. Noe er sagt for å tøffe seg, noe er sagt fordi han er provosert, svært mye er sagt fordi han mangler kunnskaper, men føler at han må uttale seg likevel.

Men et løfte vil han holde. Donald Trump som president vil være «uforutsigbar». Og er det en jobb på denne kloden som fordrer forutsigbarhet, fasthet og pålitelighet, så er det som øverstkommanderende for verdens største militærstyrke. Derfor er det ikke bare i USAs, men i hele verdens interesse at han taper valget i morgen.