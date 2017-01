En mur til besvær

Kommentar Sagaen om Trumps Mexico-mur ruller videre.

Av AXEL STØREN WEDÉN.

«We're going to build a great, beautiful wall. And Mexico will pay for it».

Donald Trumps lovnader om en 3200 kilometer lang grensemur, finansiert av naboen i sør, har kanskje vært den mest profilerte valgkampsaken til den kommende presidenten.

Og mens han har vært langt mer spak i sine møter med meksikanske representanter, har han gjentatt mantraet igjen og igjen. Senest denne uken da han fastslo at alle pengene som skal brukes fra amerikansk side på å bygge muren, blir betalt tilbake av Mexico på et senere tidspunkt. President Peña Nieto måtte nok en gang ut og kvittere at Trump må punge ut for muren selv.

Men der USA har Trump, finnes det også «hard men» sør for Rio Grande.

I en flere uker lang krampaktig og macho Twitter-tirade, har tidligere president og Coca-Cola-baron Vicente Fox - nesten alltid antrukket i skreddersydde cowboystøvler - lansert konstante verbale angrep mot den kommende presidenten. Denne skiller seg ut:

Bedre grensesikkerhet, om det så skjer ved byggingen av en mur, eller på andre måter, kan argumenteres for med utgangspunkt i flere ting:

Hindre at narkotika kommer nordover, og ulovlige våpen sørover. Begrense antallet illegale innvandrere, som til tross er en helt essensiell del av den amerikanske arbeidsstyrken, arbeider svart. Begrense Mexicos mektige narkotikakarteller i å drive en kynisk og svært brutal handel og smugling av migranter.

VG-Jacobsen om Trumps pressekonferanse: «Velkommen til en syk verden»

På den andre siden virker Trumps krav om en drastisk innskjerping av grensesikkerheten noe malplassert all den tid hans forgjenger Barack Obama under sin periode iverksatte en rekke begrensende tiltak. Tall fra 2015 viser at det faktisk ikke har vært så lave ankomsttall av illegale innvandrere på USAs sørlige grense siden 1971, ifølge amerikanske innvandringsmyndigheter.

Journalist Axel Støren Wedén, byline bilde. Foto: HELGE MIKALSEN, VG Foto: Helge Mikalsen , VG

Fikk du med deg?: Sheriff vil at innsatte skal bygge Trumps mur

Om Trumps lovnader om en mur til slutt fisler bort til et gjerde, er vanskelig å spå. Men Fox' tirader er betegnende for en uro i Mexico som strekker seg mye lenger enn bare en «storslagen mur». Trump har truet med å skrote handelsavtalen NAFTA, innføre skyhøye toller på meksikanske varer og skattlegge de enorme summene meksikanere sender hjem. Om så skjer vil det få store konsekvenser for den meksikanske økonomien, som i enda større grad kan bli nødt til å snu seg mot Kina som handelspartner.

Avviste anklager: Trump mener de som forsøker å ramme ham er syke folk

Kina har allerede forbigått USA som den viktigste handelspartneren for flere land i regionen som historisk har vært definert som «USAs bakgård». Om Mexico følger etter, vil det være nok et sterkt signal om en forskjøvet maktbalanse på den vestlige halvkule.

Så gjenstår spørsmålet om en mur vil hindre noen i å flykte. Det er ikke meksikanere som er i overtall blant de illegale innvandrerne som krysser grensen nordover, men migranter fra mellomamerikanske land der voldsstatistikkene er blant de verste i verden.

Et møte jeg hadde med en mann fra Honduras i den meksikanske ørkenbyen Altar nær grensen til Arizona, illustrerte på dystert vis hvor langt han, og troligvis mange andre, var villige til å strekke seg for å nå den amerikanske drømmen. Han hadde krysset grensen ulovlig og blitt deportert flere ganger før, og nå var han klar til å begi seg ut i ørkenen igjen:

«Jeg har hatt et langt liv. Hvis det er min tur til å dø, kommer tiden til å være inne».