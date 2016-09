Dynastiene mot Trump

Kommentar NEW YORK (VG) Amerikas fremste politiske dynastier rotter seg nå sammen på tvers av partiskillelinjer for å ta rotta på Donald Trump.

At USAs 41 president, republikaneren George Herbert Walker Bush, skal stemme på Hillary Clinton, er selvfølgelig en kjempenyhet. Ikke bare tilhører de hvert sitt av USAs to store partier. Hillary Clinton er gift med Bill, den engang ukjente hillbilly-guvernøren fra Arkansas som i 1992 påførte George H.W. Bush et ydmykende nederlag, da han måtte forlate Det hvite hus etter bare en periode som president.

Det sier litt om hatet mot Trump i etablerte republikanerkretser. Men så har også Trump herjet fælt med Bush-familien under dette valget. Han lykkes langt på vei i å mobbe Jeb Bush ut av nominasjonskampen i vår. Og han alle normer i det republikanske partiet da han sa at «Pappa» Bushs andre sønn, president George W. Bush, ikke sørget for USAs sikkerhet iforkant av 11. september 2001.

Blir du forvirret av alle disse Bushene? Det er ikke så rart. Bushdynastiet er det største moderne politiske dynastiet i USA i dag, grunnlagt av bestefar Prescott Sheldon Bush, som var senator fra Connecticut.

Det interessante med denne saken er imidlertid ikke bare at Bush vil stemme på Clinton (begge sønnene har unnlatt å anbefale folk å stemme på Trump), men også hvordan saken ble kjent. Det var Kathleen Hartington Kennedy Townsend, tidligere viseguvernør i Maryland, datter av Robert Kennedy, (senatoren som ble drept under valgkampen 1968), niese av John F Kennedy, (presidenten som be drept i Dallas i 1963), og niese av Edward Kennedy, (en av de aller største veteranene fra det amerikanske senatet), som slapp nyheten på Facebook.

Kennedyene er det nærmeste man kommer kongelige i USA, og selv om det er lenge siden noen av dem bekledde de høyeste politiske tillitsvervene, er de fortsatt en kraft å regne med.

Disse familiene kommuniserer nå altså så fortrolig om valgkampen at en Kennedy nærmest fungerer som talsperson for en Bush. Og det i en sak som dreier seg å sikre arverekkefølgen i et tredje politisk dynasti, The Clintons.

Om det egentlig hjelper Hillary Clinton noe større, er tvilsomt. Tvert imot bekrefter det Donald Trumps rolle som outsider og underdog, en som utfordrer den gamle makten i og deres nettverk. man kan også mistenke dynastene for å ville hindre Trump fordi de vil verne sitt eget ettermæle.

Pappa Bush har selv ikke kommentert opplysningen. Sannsynligvis ville han ha argumentert med at Hillary Clinton er den best kvalifiserte kandidaten.

For Bush selv er kanskje den best kvalifiserte presidenten noensinne. Han var veteran fra 2. verdenskrig, var kongressrepresentant, formann i Det republikanske partiet, USAs ambassadør til Kina, FN-ambassadør, CIA direktør og satt to perioder som visepresident for Ronald Reagan, før han selv ble valgt til president.

Men kvalifikasjoner er ikke nødvendigvis avgjørende i en amerikansk presidentvalgkamp. Det viste seg da Obama slo John McCain i 2008. Og da Bill Clinton slo George H.W. Bush i 1992.