Dømt til samarbeid

Kommentar Møtet måtte utsettes i tre døgn på grunn av en vinterstorm. Da det omsider fant sted var det kjølig i rommet.

For første gang møtte forbundskansler Angela Merkel president Donald Trump. Det var ingen varme, svært formelt og knapt nok et smil. I det ovale kontor ignorerte Trump Merkels diskret spørsmål om de ikke burde ta hverandre i hånden.

Hun er Europas mektigste og mest erfarne politiske leder. Han er en politisk nybegynner som ikke har styrt annet enn et eiendomsselskap og et TV-show. Det kunne man se. Merkel snakket raskt og utfyllende. Trump leste langsomt fra et manus. Kritiske spørsmål ble besvart med spøk. Merkels kroppsspråk var tydelig. Hun syntes ikke det var festlig.

Men Merkel er dreven. Hun har forhandlet med ledere som Silvio Berlusconi og Vladimir Putin, og virket trygg i sitt møte med Trump. Kanskje er det fordi tyskerne tror Trumps sikkerhets- og utenrikspolitikk blir mer pragmatisk og forutsigbar enn de hadde fryktet.

Som de mektigste lederne i den vestlige verden er Merkel og Trump dømt til å samarbeide Det er mye, mye bedre å snakke sammen, enn å snakke om hverandre, som Merkel sa på pressekonferansen i Det hvite hus. De har mye å snakke om.

Merkel er en sterk forsvarer av internasjonal frihandel. Det tjener selvsagt den store tyske eksportindustrien, men Merkel mener alle vinner på globaliseringen. Trump fremstiller det alltid som at USA er blitt lurt i handelsforhandlinger. Han vil reforhandle avtaler og innføre høy straffetoll om han ikke får sin vilje.

Mye er uklart i Trumps politikk, men ett er sikkert. Han vil at de allierte skal bidra mer til det felles forsvar. Under møtet med Merkel handlet det ikke lenge bare om at NATO-partnere som Tyskland må øke forsvarsbudsjettene til to prosent av BNP. Trump sa at mange land har mottatt enorme beløp i tidligere år, at dette er svært urettferdig for USA, og at «nasjoner må betale hva de skylder». Han utdypet ikke hva det betyr.

Etter at Trump proklamerte Amerika først, er Merkel blitt kalt den siste forsvarer av demokrati og vestlige verdier. Det er en beskrivelse hun kaller farlig og absurd. Av historiske grunner vegrer dagens tyske ledere seg for å demonstrere makt, men deres lederskap i Europa lar seg ikke skjule. Politisk og økonomisk er Tyskland dominerende og retningsgivende for EU. Tysklands suksess er uløselig knyttet til EUs suksess, sa Merkel i Washington. Trump gledet seg over britenes exit.

Et hav av forskjeller skiller de to.

