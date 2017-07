Det hvite galehus

Leder Det har vært nok en absurd uke i amerikansk politikk.

President Donald Trumps tale til amerikanske speiderungdommer var spekket med angrep på pressen, hans egen justisminister og andre politikere. For godt mål slang også presidenten inn noen merkelige anekdoter om en suksessrik forretningsmann med hentydninger til hans aktive seksualliv. Speidere har neppe hørt maken fra en amerikansk president. Litt senere i uken tvitret Trump at transpersoner skulle kastes ut av det amerikanske forsvaret, noe forsvarssjefen så langt nekter å forholde seg til.

Mot slutten av uken offentliggjorde The New Yorker en telefonsamtale med Trumps nyansatte kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci. Her forsøkte Scaramucci å få vite hvem som var kilden da en journalist i The New Yorker fikk vite om en middag Trump hadde invitert til i Det hvite hus. En middag der blant andre programleder Sean Hannity fra Fox News var blant gjestene. Underveis i samtalen beskrev Scaramucci flere av sine kolleger i Trumps administrasjon på en oppsiktsvekkende måte. Presidentens rådgiver Steve Bannon drev ifølge Scaramucci utstrakt munnsex med seg selv, såkalt autofellatio. Vi regner med at dette ikke var bokstavelig ment, ettersom Bannons anatomi og alder ser ut til å gjøre den slags aktivitet til en fysisk umulighet.

Scaramucci kom også med en rekke påstander om at Trumps stabssjef Reince Priebus drev med systematiske lekkasjer om interne forhold til amerikanske journalister. Også dette budskapet ble fargelagt med en rekke henvisninger til det som befinner seg mellom beina. Mens presidenten i valgkampen ble berømt for samtalen der han fortalte om hvordan han kunne gripe etter kvinners kjønnsorganer, konsentrerte Scaramucci seg mest om det hans eget kjønn er utstyrt med. Når det kommer til fysiologien er Trumps administrasjon utpreget sentrumsorientert.

Amerikansk politikk under president Donald Trump minner ofte om et slags forrykt teater der normale standarder for debatt og respekt er forlatt. For alle oss som er vant til å tenke på det amerikanske demokratiet som et av verdens fremste, og den amerikanske nasjonen som leder av den frie verden, er det som skjer nærmest absurd. Trump og enkelte av hans folk uthuler presidentembetets makt og verdighet. Men samtidig ruller andre deler av amerikansk politikk videre. Denne uken tapte Trump avstemmingen om Obamacare i Senatet, selv etter alle sine trusler og forsøk på å tvinge sin vilje gjennom. Det viser at det amerikanske demokratiet er mer enn presidenten. Og i vår del av verden må vi, spesielt i disse dager, huske at det er USA som er vår allierte, og at USA er mer enn landets president. Heldigvis.