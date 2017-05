Derfor er det alvor

Hvis opplysningene i amerikanske medier stemmer, står vi overfor den største skandalen som har rammet en amerikansk president etter krigen.

På bildet Russlands står Trump og ler sammen med Russlands utenriksminister Sergei Lavrov og landets USA-ambassadør Sergey Kislyak i Det hvite hus. Fotografiet er tatt av et russisk nyhetsbyrå. Amerikanske fotografer og journalister slapp ikke inn på møtet

Dagen før hadde Trump sparket FBI-sjef James Comey. Mye av grunnen til at oppsigelsen var kontroversiell, var at Comey som FBI-sjef var den øverste lederen for etterforskningen av om noen i Trumpkampanjen hadde ureglementert kontakt med russiske interesser under valgkampen.

Og hvis Washington Post og New York times påstander er riktige, at Trump på dette møtet plapret om etterretningsinformasjon som ikke var USAs «eiendom», er dette en av de største skandalene som har hjemsøkt noen amerikansk president.

Det er mange som deler sine etterretningshemmeligheter med USA, deriblant Norge. Dette er en del av det globale nettverket stater med felles interesser bruker, for å holde hverandre informert. Det er flere land i Midt Østen som kan tenkes å dele informasjon med USA om IS og andre terrorgrupper, land som Jordan, Irak eller Saudi Arabia.

I etterretningsverden «tilhører» informasjonen i så fall dem. At de velger å dele den med USA betyr ikke at USA har rett til å dele den videre. Slik informasjon kan høyst sannsynlig sette kildene i livsfare og skyfle om på brikker i et intrikat spill. Land som ikke overholder "taushetsplikten" i slike saker, får heller ikke informasjon.

Nå hevder Trumps utenriksminister Rex Tillerson at det ble diskutert forskjellige trusler på møtet, men at ingen «kilder, metoder eller militære operasjoner» ble nevnt. (CNN hevder at nesten ingen i ledelsen av det amerikanske utenriksdepartementet var kjent med Tillersons uttalelse før han publiserte den).

De neste timene og dagene vil forhåpentligvis gradvis avdekke sannheten. USA har ikke stått oppe i større politisk drama siden Watergate på tidlig 1970-tallet.