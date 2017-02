Den store styrkeprøven mellom Trump og Kina

Donald Trump utfordrer Xi Jinping. Det kan utløse en handelskrig, eller noe som er mye verre.

Vi har forlatt det amerikanske hundreåret og er på vei inn i det kinesiske. I skjæringspunktet oppstår stor fare. Sikkerhetspolitisk er forholdet mellom den gamle supermakt og den nye mer spent enn på lenge.

I natt snakket Trump for første gang med Kinas president Xi. Tidligere har de kun skrevet brev til hverandre. Xi Jinping gratulerte Trump etter innsettelsen. I anledning av det kinesiske nyttår denne uken sendte Trump sine hilsener og sa at han så frem til å utvikle et konstruktivt forhold til Kina.

Det er en ganske annen tone enn han brukte i valgkampen. Ingen fikk hardere refs enn Kina. De hadde utnyttet godtroende amerikanere i handelspolitikken. De var årsak til nedlagte fabrikker i USAs rustbelte. Kineserne hadde drevet valutamanipulasjon, mens de lo hele veien til banken.

Hanekamp



Kineserne har feiret inngangen til Hanens år. Det som kjennetegner hanen er i kinesisk mytologi er at den er viljesterk og litt hissig. Den har leder-egenskaper og handler effektivt. Hanen går hardt ut, er ikke særlig opptatt av andres følelser og har en skarpere tunge enn den selv er klar over.

Xi vs. Trump er en hanekamp med høy innsats.

Kinesiske fabrikker har produsert millioner av haner til nyttårsfesten. Noen ligner mistenkelig på Donald Trump, med hans gule signaturmanke.

Ledende talsmenn for Trump-administrasjonen snakker med to tunger i forhold til Kina: Det ene øyeblikk diplomatisk og beroligende, det neste krigersk og urovekkende.

I fjor sa daværende sjef for nettstedet Breitbart, Steve Bannon, at det ikke var tvil om at USA og Kina i løpet av 10 år ville utkjempe en krig om øyer i Sør-Kinahavet. I dag er Bannon sjefstrateg i Det hvite hus. Under sitt første besøk i regionen utelukket forsvarsminister Jim Mattis et militært svar nå. Samtidig har utenriksminister Rex Tillerson sagt at USA vil vurdere å blokkere adgangen til øyene.

Dette er folkerettslige omstridte øyer i et havområde rikt på fisk, med potensielt store olje- og gassressurser og ved en viktig handelsrute. Kina er i konflikt om disse øyene med flere land i regionen som USA har gitt sikkerhetsgaranti. USAs militære hegemoni i havområdene utfordres nå av Kinas sterke militære opprustning til sjøs. Det kan lede til militær konfrontasjon.

Kina talsmann for frihandel



I Japan understreket Mattis at friheten til å navigere i internasjonalt farvann i Sør-Kinahavet er absolutt, enten det handler om kommersiell shipping eller den amerikanske marine.

Handelen med Kina er like gammel som den amerikanske republikken. I dag er kinesisk og amerikansk økonomi tett sammenvevd. Som forfatteren John Pomfret skriver i New York Times: Kinesiske selskaper har investert for 100 milliarder dollar i USA. Apple selger flere iPhones i Kina enn i USA. Jobbene til 150 000 Boeing-ansatte er avhengig av salg til Kina. Det er over 300 000 kinesiske studenter ved amerikanske universiteter.

USA var lenge den sterkeste drivkraften for globalisering. Kina har, siden de ble tatt opp i Verdens handelsorganisasjon i 2001, fullt ut utnyttet det system USA bygget opp og blitt verdens nest største økonomi. Mens Trump varsler handelsmurer og straffetoll er paradoksalt nok den autoritære kommunistleder Xi blitt den varmeste talsmann for frihandel.

Uberegnelig i utenrikspolitikken



At Trump trakk USA ut av TTP, en handelsavtale med 12 land minus Kina, svekker hans påvirkning i regionen. Xi var raskt ute med å fylle dette vakuum og inviterte naboene til å bli med i et kinesisk-ledet handelspartnerskap.

Den mest grunnleggende læresetning for dagens kommunistparti er «ett Kina»-politikken. De betrakter Taiwan som en utbryterprovins og forlanger av alle andre land at kun må anerkjenne Folkerepublikken. Av alle røde linjer er dette den tydeligste.

Trump tråkket over denne da han i desember snakket med Taiwans president Tsai Ing-wen på telefon og stilte senere spørsmål ved ett-Kina politikken. Noe slikt har ikke skjedd siden USA anerkjente folkerepublikken. I nattens samtale forsikret likevel Trump at han stiller seg bak «ett Kina»-politikken, på oppfordring fra Xi.

Trump har sagt at han vil være uberegnelig i utenrikspolitikken. Det er ikke beroligende for noen. Men det gir ham en mulighet til å opptre mindre konfronterende enn i valgkampen.

Trump er en businessmann. Forretningsmenn ser ofte verdien i være fleksible og pragmatiske. En handelskrig vil være dårlig business for alle. En militær konflikt er en katastrofe så stor at konsekvensene ikke er til å tenke på.