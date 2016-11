Den moderate Donald Trump

Debatt Det er ikke den snikende rasismen og de ubetenksomme utspillene til Donald Trump som har gjort at han har vunnet valget, men hans evne til å presentere seg som den kandidaten som kan få landet på fote igjen.

DAG EINAR THORSEN, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

I flere måneder nå har norske medier vært fulle av skremmebilder. Om hva som kommer til å skje om det utenkelige skulle inntreffe. Om hva som vil skje dersom den stygge halvfascisten Donald J. Trump og ikke alles favoritt, den elskelige liberaleren Hillary Rodham Clinton, skulle bli valgt til USAs neste president.

Dag Einar Thorsen.

Så har altså det utenkelige skjedd likevel. Hvorfor skjedde det, selv om hele Norge var bort i mot samstemt om at amerikanerne burde velge Clinton over Trump?

Svaret kan den som reiser til USA se selv, om man tar seg bryet med å reise utenfor den på forhånd opptråkkede turistløypa. Og man finner svaret i Trumps eget parti, Republikanerne, som var svekket av interne stridigheter mellom ulike ytterliggående fløyer, som la veien åpen for at den nokså upolerte, men likevel relativt moderate Trump til å bli partiets foretrukne presidentkandidat. Og man finner svaret i Trumps budskap, som i større grad enn Clinton kunne hente støtte fra en befolkning som føler seg tilsidesatt, og som ikke ønsket seg mer av det samme i fire nye år.

USA er nemlig så mye mer enn Manhattan og Washington D.C., som vel er de delene av landet som tar i mot de fleste tilreisende og turister fra Norge. Reiser man ut av storbyene, til landsbygda, eller til små og mellomstore byer som de færreste her i Norge har hørt om, så får man et mer komplett bilde. Der kan man se et land der mange av innbyggerne, ofte med god grunn, mener at de har sine stolteste øyeblikk i bakspeilet.

Trumps hovedslagord om å gjøre USA storslagent igjen spiller rett inn i denne utbredte følelsen av at man en stund har vært på vei i feil retning. Det er mye billig populisme å spore hos Trump, javisst, men det treffer mange amerikanere midt i hjerterota.

Det er ikke spesielt hyggelig å leve et liv som var bedre før. Det er ikke den snikende rasismen og de noen ganger ubetenksomme utspillene til Trump som har gjort at han har vunnet valget, men hans evne til å presentere seg som den kandidaten som kan få landet på fote igjen.

Trump kom også til dekket bord i sitt eget parti. Republikanerne har vært plaget av intern krangling og fløykamper i lang tid, noe som har gjort det vanskelig for dem å bruke sitt flertall i Kongressen til noe annet enn å hindre Barack Obama i å gjennomføre sin politikk. Som opposisjon til kanskje den mest radikale og venstreorienterte presidenten USA har hatt på svært lenge, har republikanerne vist seg sørgelig ineffektive. Det har vært lett for dem å være mot Obama, og mye vanskeligere å finne fram til saker som de selv kunne være enige om.

Primærvalgene og kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat viste da også at Trump, en nykommer i partiet, kunne vinne over bedre organiserte og mer etablerte kandidater. De andre kandidatene støttet seg på hver sin fløy, mens Trump endret spillet ved å hente støtte fra de delene av partiets velgere og aktivister som fortsatt lot seg bevege til å støtte nye krefter og nye ideer. Dermed kunne han seire over de andre kandidatene én etter én, fordi de ikke klarte å se forbi fløykampene i partiet, og støtte hverandre mot Trump.

Faktisk er Trump, til republikaner å være, relativt moderat. Han har en til tider uvøren stil og en konfronterende retorikk, men har også vist seg å være en kandidat som er i stand til å tenke selv, på godt og ondt.

Sammenlignet med andre republikanere tar han noen ganger til orde for ikke å kutte enda mer i allerede lave skatter og avgifter, og dermed utarme offentlig sektor enda mer. Han har også sagt seg villig til å bruke statens muskler til å oppruste en nedkjørt infrastruktur, og til å tenke utradisjonelt for å gjøre noe med den kroniske arbeidsledigheten som har rammet deler av USA så hardt i flere tiår allerede.

Hvordan vil så Trumps tid som president bli? Det er, selv om man kan få inntrykk fra norske medier av at dette er Dommedag, lite som tyder på at valget av Trump er begynnelsen på slutten. Det er ikke en gang slutten på begynnelsen, for å sitere Winston Churchill fra en helt annen sammenheng.

For innad i det republikanske partiet er ikke Trump spesielt ytterliggående, i det minste ikke i innenrikspolitikken.

Den store ukjente størrelsen her er nok hva han kommer til å gjøre i internasjonale spørsmål, og det er nok tross alt det som vil berøre oss i Norge aller mest. Her kan mye skje, men jeg er likevel ikke overbevist om at isolasjonisten Trump, som først og fremst er opptatt av ikke å rote seg ytterligere inn i tilsynelatende endeløse konflikter i andre deler av verden, vil være så mye verre den den utenrikspolitiske hauken Clinton.

Jeg hadde imidlertid vært mye mer engstelig om det for eksempel hadde vært Ted Cruz, Trumps argeste rival fra primærvalgene, som i disse dager hadde takket sine velgere og støttespillere for seieren. Da hadde vi virkelig snart hatt en ekstremist i Det hvite hus. Trump har, i motsetning til Cruz, i det minste ikke lovet å bruke atombomber i Midtøsten.

Ja, Trump blir nok en egenrådig president. Men han kommer til å lande på riktig beslutning i det minste av og til. Det er ikke alle av hans partifeller man kan si det samme om.