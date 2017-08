De splittede stater

«Du hadde en gruppe på den ene siden som var fæle og en gruppe på den andre siden som også var veldig voldelige, men ingen ønsker å si det», sa Donald Trump. Det han snakket om var altså en gruppe nazister og andre høyreradikale som demonstrerte og en gruppe anti-nazister i en motdemonstrasjon. En mann som deltok i demonstrasjonen på nazistenes side, kjørte noen timer senere inn i mengden av motdemonstranter, drepte en kvinne og skadet tjue andre mennesker. Var dette to alen av samme stykke? Vi kan egentlig bare overlate ordet til republikanernes forrige presidentkandidat, Mitt Romney, som skrev på Twitter: «Nei, de er ikke det samme. Den ene siden er rasistisk, fordomsfull, nazistisk. Den andre protesterer mot rasisme og fordommer. Det er to forskjellige moralske univers».

Trumps uttalelser er de siste i en serie frem-og-tilbake i etterkant av denne terrorhandlingen: Først uttalte han seg vagt om at det var skyld på mange sider, så lot Det hvite hus avgi en tydelig erklæring som fordømte terroren og rasismen som lå bak, før han selv altså å igjen mente at det lå skyld på begge sider. Det er vanskelig å vite om Trump virkelig mener at disse gruppene kan sidestilles, eller om det er hans forfengelighet som overmanner ham under pressekonferansene og får ham til å spore av fra manus. Kroppsspråket til hans stabssjef John F. Kelly under den selsomme seansen kan tyde på det siste.

Donald Trump er utvilsomt den mest splittende presidenten USA har hatt siden borgerkrigen. Men splittelsen er ikke skapt av ham alene, og den representerer en reell kulturkonflikt i det amerikanske folk. På mange måter var «pappa» George H. W. Bush den siste presidenten som ble anerkjent og respektert over hele det politiske miljøet. Bill Clinton ble forfulgt av spesialetterforskere gjennom sine to perioder, og endte til slutt i riksrett. Bush jrs knepne valgseier i Florida gjorde at sterke krefter høyt opp i systemet stilte spørsmål ved hans legitimitet. Barack Obama var gjenstand for all verdens forrykte konspirasjonsteorier, enkelte finansiert av Donald Trump.

Dette problemet vil derfor ikke være over når Donald Trump en gang trekker seg tilbake fra presidentembetet. Og verdens mektigste nasjon har en lang vei å gå før sårene fra de konfliktene som nå rir landet, er helet.