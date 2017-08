De lange knivers sommer

Kommentar Revolusjonen spiser sine barn. Og i dag har Trumprevolusjonen fortært selve gullungen.

Hodene har rullet raskere enn i noe realityshow i Trump-utgaven av Det hvite hus denne sommeren. Den lojale pressetalsmannen Sean Spicer som hadde den utakknemlige jobben med å lese opp presidentens dekreter for mediene, sluttet i protest mot den nye kommunikasjonsdirektøren, Anthony Scaramucci.

Scaramucci holdt fortet i ni dager, som han blant annet brukte til å skjelle ut stabssjefen Reince Priebus («han er en jævla paranoid schizofren»), og et par dager senere gikk Priebus av.

Scaramucci holdt et par dager til, før han også ble bedt om å gå av den nye stabssjefen, Mike Kelly. Og de siste ukene har ryktene gått om at selv ikke Steve Bannon, Trumps myteomspunne spesialrådgiver med direkte linje til presidenten, satt trygt.

Bannon er ikke konservativ eller høyreorientert i den tradisjonelle betydningen av ordene. Han skal en gang ha beskrevet seg selv som «leninist», en anti-establishment nihilist som ønsket å «knuse staten» for å kunne bygge den opp fra grunnen.

Med bakgrunn som publisher i konservative Breitbart News, og som film og tv-produsent fra Hollywood så han et potensiale i Donald Trump - en kandidat som kom fra utsiden av de politiske sirkler og med potensiale til å bryte ned det eksisterende og i følge Bannon dysfunksjonelle Washington.

Da han ble hentet inn som leder for valgkampen i fjor skal han ha gitt Trump råd om å ikke unnskylde noe, men bare kjøre på som han stevnet, uavhengig av skandaler og anklager. Strategien lyktes over all forventning og sendte Trump hele veien til Det hvite hus.

Bannons beste øyeblikk var utvilsomt innsettelsestalen til Trump i januar, en kort, brutal, revolusjonserklæring ulik noe noen amerikansk president har holdt tidligere.

Men i møte med dag-til-dag politikken i Washington har Bannon havnet i bakgrunnen. Den kompromissløse tonen som fungerte så bra i valgkampen viste seg lite fruktbar når man skulle dra i land seiere på Capitol Hill.

Til slutt falt han altså også i den Lange knivers natt som Trumpadministrasjonen har utviklet seg til. Han har utvilsomt en interessant historie å fortelle, og man kan bare håpe at den gamle Hollywoodinvestoren finner en måte å fortelle den på.