Comey-kveld i Kongressen

Leder Høringen i den amerikanske Kongressen med tidligere FBI-sjef James Comey i vitneboksen fører neppe til at president Donald Trump sitter mer uttrygt i stolen.

Med det republikanske flertallet i begge kamre, og få om noen partifeller som vil se seg tjent med å prøve å kaste en sittende president etter bare noen måneder, bikker den politiske vektskålen i Trumps favør.

Og selv om man langt inn i republikanernes rekker kan være forferdet over Trumps skjødesløse måte å opptre på, argumenteres det sterkt for at Trump aldri direkte beordret Comey til å droppe etterforskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn - han bare uttrykket et håp om at det kunne ordnes.

Til tross for at Trump gjennom sin advokat uttalte at han følte seg «renvasket» av Comeys forklaring, er det ingenting ved fredagens høring som nå gjør at han kan føle seg fri for den skyen han selv mener har hengt over hans presidentembete og distrahert ham fra jobben.

Jo, Comey understreket at Trump selv ikke hadde vært under etterforskning. Men inntrykket, som Trump selv har bekreftet offentlig, om at han ga Comey sparken for å lette trykket fra etterforskningen av folk i Trumpkampanjen, styrket seg. Comey hevdet også at Det hvite hus løy om omstendighetene rundt avskjedigelsen.

En person som har fått sparken kan ha sine klare motiver for å fortelle en noe ubalansert versjon av sannheten. Men Trump har tidligere kommet med uttalelser som tyder på at han kan sitte på opptak av samtalene med Comey. Når han nå hevder at det er Comey som lyver (bortsett fra de punktene hvor han «renvasker» Trump), burde det være en smal sak å dokumentere hva som er riktig og hva som er galt.

Donald Trumps mildt sagt uortodokse opptreden som president har skapt munterhet og utrygghet over hele verden. Det er lett å fortape seg i detaljer over rar oppførsel, og miste det store bildet av syne. Like fullt mener vi det er dypt bekymringsverdig at verdens mektigste og viktigste embete nå innehas av en person som først og fremst skaper konflikt og kontroverser i en tid hvor verden trenger ro og klarhet.

