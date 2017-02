Besatt av medier han forakter

Kommentar Når president Donald Trump møter militært personell liker han å snakke om en annen krig enn den som utkjempes med dødelige våpen.

Presidenten driver en informasjonskrig mot etablerte amerikanske medier. Stadige angrep på den «uærlige pressen» og deres «falske nyheter» er forsøk på å underminere velgernes tillit til hva de ser og leser.

Overser terror

I sin første tale i den amerikanske sentralkommandoen anklaget han mediene for å overse terrorangrep fra radikale islamister. Etter å ha omtalt en rekke terrorangrep fra 11. september 2001 og frem til i dag sa Trump at det er kommet til et punkt hvor slike hendelser ikke lenger blir omtalt i media.

– I mange tilfeller vil ikke den svært, svært uærlige pressen rapportere om dette. De har sine grunner, noe dere forstår, sa Trump.

Den første del av påstanden er enkel å tilbakevise. Mediene kan beskyldes for mangt, men ikke for å tie om terrorangrep i USA og Europa. Og det var slike angrep Trump omtalte.

Den andre del av resonnementet, at mediene gjør dette med overlegg, er langt mer alvorlig. Det er en udokumentert påstand om at pressen har en skjult agenda. Slike ideer har lenge florert i konspirasjonsmiljøer på internett, men har ikke tidligere vært fremført av en amerikansk president.

Da Trump i januar talte i CIA benyttet han også anledningen til å angripe pressen. De hadde angivelig fabrikkert løgner om at Trump var kritisk til etterretningstjenestene. Da hadde Trump selv i flere uker raljert over sikkerhetstjenestenes arbeid. Han skrev på Twitter at de videreformidlet falske nyheter til publikum og stilte spørsmålet: Lever vi i Nazi-Tyskland?

Noen dager senere var hans konflikt med etterretningstjenestene bare noe media hadde diktet opp.

Ikke fakta

Siden første dag på jobben, i striden om hvor mange som møtte frem under innsettelsesseremonien, har Trump jevnlig presentert sine «alternative fakta». Det var Trumps rådgiver Kellyanne Conway som i et TV-intervju først brukte begrepet som er en presis beskrivelse av det som synes å være Trumps strategi.

– Ikke kom trekkende med fakta. Det bare kompliserer saken, sa den amerikanske komiker Groucho Marx en gang.

Hvis fakta ikke passer, lanseres bare en annen versjon. Hvis fakta systematisk utvannes med alternative fakta blir ingenting lenger sant.

Å legge skylden på budbringeren av dårlige nyheter er en gammel og velkjent øvelse. Trump øvde seg på å kritisere media under hele valgkampen og det er åpenbart en høyt prioritert oppgave nå som han er blitt president.

Mediekritikk



Fire Twitter-meldinger med mediekritikk de siste 24 timene forteller om en president som er ekstremt opptatt av de medier han forakter.

– Mislykkede New York Times ble tvunget til å be sine abonnenter om unnskyldning for sin dårlige rapportering om min valgseier. Nå er de verre!

– Mislykkede New York Times skriver total diktning angående meg. De har tatt feil i to år, og nå finner de på saker og kilder!

– Jeg tar mine egne avgjørelser, hovedsakelig basert på oppsamling av data, og alle vet det. Noen FALSKE NYHETSMEDIENE, i forsøk på marginalisering, lyver!

– Alle negative meningsmålinger er falske nyheter, akkurat som CNN, ABC og NBC målingene i valget.

All medieomtale Trump og hans stab misliker blir nå stemplet nå som falske nyheter. Når noe går galt er det media, dommere eller andre som har skylden. Dommeren som stanset innreiseforbudet for borgere fra syv hovedsakelig muslimske land ble av Trump kalt «en såkalt dommer» med en «latterlig» kjennelse. Det er alvorlig hvis en president ikke anerkjenner domstolenes uavhengighet.

I mangel på gode argumenter hever Trump alltid stemmen. For å kompensere for sviktende logikk skrives meldinger med store bokstaver og utropstegn.

Angrep virker



Til en viss grad ser det ut til at strategien med å angripe mediene virker. Da Trump startet sin kampanje sa 32 prosent av republikanske velgere at de stolte på massemediene. Et år senere svarte bare 14 prosent det samme, ifølge en Gallup-måling.

En helt ny måling fra samme institutt viser at amerikanerne er splittet i tre. 36 prosent mener mediene er for tøffe med Trump, 31 prosent sier de ganske balanserte og 28 prosent mener mediene ikke er tøffe nok.

Nesten tre av fire republikanere synes mediene er for harde og urettferdige i sin kritikk av presidenten. Det viktigste for Trump er å snakke direkte til sine egne velgere. De som tror på ham og ikke på den «løgnaktige pressen».

Trump blåser i historisk lave popularitetsmålinger. Det er likevel bare falske nyheter.

