Valgkamp på tragedie

Debatt Frp visste forslaget ville bli nedstemt. De regnet med det.

KARI HENRIKSEN, Medlem i justiskomiteen, Arbeiderpartiet



Frp/Høyre ville ikke at grove forbrytelser skal straffes hardere, men bruke det i et politisk spill. Det var åpenbart at de to partiene bevisst ønsket å bli nedstemt på dette i Stortinget, med tanke på å kunne bruke det i valgkampen. Ap fremmet forslag som hadde bedret ofrenes situasjon. Frp/Høyre stemte det ned.

Vi har en human strafferettspraksis i Norge. Det er del av vår vestlige kulturarv med røtter tilbake til opplysningstiden. Det er norske verdier vi snakker om, vi skal ikke ha sharialov og Moselov her. Norge avskaffet sivil dødsstraff i 1902, som ett av de første land i verden, og det er 36 år siden livstidsstraffen ble erstattet med fengsel inntil 21 år.



Les også: Utvalg foreslår meldeplikt for barneovergripere

Det var like fullt et samlet storting som i 2005 hevet maksgrensen til 30 år for folkemord. Den Ap-ledede Stoltenberg II-regjeringen initierte, og fikk flertall for, samme grense for terror i 2013. Og vi hevet straffegrensen i andre grove voldssaker. For å ta ofrene på alvor må vi få flere til å anmelde voldtekter, flere saker til domstolen og flere dømt. Det virker bedre. Frp/Høyre stemte mot Ap sitt forslag om å gjøre noe med dette.



Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

De to partiene har hatt nærmere fire år på seg til å få hevet straffenivået, om det var målet. Men en setning i Sundvollen-erklæringen er ikke god nok saksforberedelse. Det holder ikke å slenge et «tenk-på-et-tall»-forslag på bordet like før stortingsmøtene sluttet og valgkampen begynte. Stortinget er ikke et Mikke Mus-parlament, men det fremste uttrykket for det norske folkestyret, det vi feirer hver 17. mai. Lovens strengeste straff er et dypt alvorlig tema. Ingen ansvarlige partier gikk inn på forslaget, det måtte bli nedstemt, og jeg mener det var dette Frp/Høyre ønsket. Det handlet kun om valgkamp, og Frp-erne kastet seg ut fra startblokka med det samme. I VG 19/7 bruker FpUs nestformann, som det heter i de kretser, grove påstander for å fiske stemmer.



Les også: Vil heve maksstraffen til 40 års fengsel

Han viser blant annet til en av de mest groteske forbrytelsene i nyere norsk kriminalhistorie. Det skjedde i min hjemby Kristiansand, i min bydel. Det rystet meg, alle i Kristiansand og hele Norge. Å hevde at vedtaket, som Frp/H stod alene om, viser at de er for ofre og de andre for overgripere, er grovt krenkende. Det er også usant. Ap er åpne for å vurdere endringer i straffeloven. Men vi driver ikke valgkamp på de dypeste tragedier.