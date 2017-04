Den verste anklage

Kommentar GJØVIK (VG) Det er den verst tenkelige anklage mot en mor eller far: Å bli beskyldt for å ha mishandlet sitt barn til døde.

Den tiltale morens forsvarer, Aasmund O. Sandland, kaller hele tiltalen en provokasjon.

Hans umiddelbare tilsvar til aktors innledningsforedrag var å sable ned grunnlaget for tiltalen. Men i likhet med aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, var han enig i at denne saken ikke handler om mobbing.

Og her synes virkelighetsoppfatningen hos aktor, forsvarer og tiltalte å skille lag.

Mens påtalemakten mener at moren kan lastes for datterens død ved å ha motsatt seg hjelp, fremholder forsvaret at dette dreier seg om et sykdomstilfelle med fatal utgang. Bare kreft og ulykker krever flere liv enn anoreksi, bemerket Sandland.

Moren på sin side legger all skyld på mobbing, et skolevesen som har sviktet fra dag én og et «kaldt, kynisk og følelseskaldt helsevesen».

45-åringen, som påtalemyndigheten mener har forvoldt sin egen datters død, fremstår både skjør og fattet. Sliten og påkjent, men også sterk i den forstand at hun med klar røst kan fortelle lange historier om et i hennes øyne tett og kjærlig forhold mellom mor og datter. Et barn hun opplever å ha kjempet for og forsvart som en hunnløve – mot skoleverket, mot leger, mot barnevernet og mot barne- og ungdomspsykiatrien.

Samtidig maktet hun ikke å høre aktors innledning, og var svært preget da hun ba om å få forlate rettssalen. Da det var hennes tur til å forklare seg brast hun i gråt etter bare få minutter og rettsforhandlingene måtte ta en ny pause.

Hun hadde akkurat beskrevet datteren Angelica som en livsglad, sunn og frisk jente, men sa at mobbingen endret henne fullstendig. Mer klarte hun ikke å si før følelsene igjen tok overhånd.

Tilbake i rettssalen i Gjøvik tinghus fortsatte moren å beskrive det hun oppfattet som en hverdag preget av mye mobbing, og et, i hennes øyne, uinteressert hjelpeapparat. Kledd i en enkel, kornblå skjorte og det mørke håret samlet i en løs hestehale, tegnet hun et bilde av dyp systemsvikt.

Etter hennes oppfatning bunnet datterens sykdom i problemer knyttet til skolemiljøet. Angelica utviklet anoreksi og hverken skole eller helsevesen maktet å komme den vesle jenta i møte, hevdet moren.

Slik hun ordla seg ville beskrevne lærere og rektorer hverken høre, se, eller snakke. Leger, sykepleiere og spesialister innen spiseforstyrrelser og psykiatri ble omtalt i bitende ironiske vendinger; de hadde gitt «gode råd» for anorektikere ved å snakke med Angelica om oppkast, trening og kalorier – sammenhenger som ifølge moren var helt ukjente for datteren.

I skarp kontrast til morens emosjonelle forklaring står den alvorlige tiltalebeslutningen, der hun anklages for «grovt eller gjentatt å ha mishandlet» datteren, en «forsvarsløs person», som statsadvokaten skriver.

I grunnlaget for tiltalen heter det at 45-åringen «gjentatte ganger» skal ha unnlatt «å sørge for at hennes datter […] fikk nødvendig helsehjelp og behandling og vanskeliggjorde at X helsetilstand kunne oppdages av andre offentlige myndigheter.»

Dette underbygges av en serie datoer og tilfeller hvor moren etter påtalemaktens syn har avslått, avvist eller på andre måter forhindret hjelp fra helsevesenet. I tillegg mener påtalemakten at hun har oppgitt uriktige adresser og meldt flytting til steder hun ikke har befunnet seg, noe som ytterligere har forvansket helsevesenets oppfølging av Angelica.

Kvinnen som står tiltalt i Valdres tingrett er preget av å ha mistet sitt eneste barn. Aktoratet må bevise at hun selv er ansvarlig for datterens død. Forsvarets strategi er å påvise det meningsløse i å straffe foreldre for barns sykdom.