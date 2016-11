Pinlig på sosiale medier

En offentlig ansatt forteller som kjent ikke vitser.

En ansatt i Utlendingsdirektoratet (UDI) fant det for godt å twitre under et parti sjakk onsdag kveld. Det kunne gått bedre. Som så mange av oss andre fulgte etaten med da Magnus Carlsen møtte Sergej Karjakin. Muligens prøvde UDI seg på humor i et forsøk på å lette stemningen da Carlsen møtte hard motstand. UDI vitset om muligheten for utvisning og familiegjenforening av sjakkbrikker. Som om utvisning, som UDI driver med til daglig, er noe å le av.

Nå skal det sies at etaten var flinkere enn mange andre som gjør feil. UDI slettet meldingen, la seg flat og beklaget. Det minnet litt om da regjeringen for et år siden kom over noen F-35-pepperkakeformer og la ut bilder av kampfly-pepperkaker på sin offisielle Instagramkonto. Det var ikke alle som mente jagerfly er best egnet til å få julefreden til å senke seg. Regjeringen beklaget det hele.

De er ikke alene om å tabbe seg ut på sosiale medier. Humor er en vanskelig balansegang. Og man kan spørre seg hvorfor etater som UDI i det hele tatt har en Twitter-konto, og hvorfor byråkrater eksperimenterer med humor på sosiale medier. Om det er dette som forklarer den eksplosjonsartede veksten i antallet kommunikasjonsansatte, ser vi åpenbare muligheter for innstramminger.

Men relevant informasjon, nyheter og kundeservice fra det offentlige trengs på nett. Det er dette som er den digitaliseringen og effektiviseringen av offentlig sektor som det snakkes så mye om. Og det er faktisk et stort fremskritt at byråkratiet er der folk flest er, som på Facebook, Twitter, Snapchat og andre sosiale tjenester på nett. Nå kan du få svar fra en ansatt i NAV på Facebook om alt fra foreldrepermisjon til pensjon. At en statseid bedrift som NSB svarer oss direkte på chat om billetter og avganger, er utmerket. Å følge lokalt politi på Twitter gjør at vi kan følge hendelser i smått og stort der vi bor, uansett om mediene tar saken eller ei.

Dette er ikke bare en tids- og kostnadsbesparende måte å få ut informasjon på. At terskelen for å kontakte byråkratiet senkes, er med på å øke tiltroen til etatene, ja tilliten til hele systemet. At staten ikke lenger bare er et grått, tungt kontor langt der borte som nesten aldri har åpent, men på plass på nett, er med på å øke oppslutningen om velferdsstaten. Men dårlig humor, eller for den del, humor i det hele tatt, fungerer ikke like effektivt. En offentlig ansatt forteller som kjent ikke vitser.