Det som står på spill

Kommentar Regjeringen blåser en lang marsj i Norges eldste offentlige kulturinstitusjon. Har Høyre glemt seg selv?

Forsvaret skal omstilles. Det er nødvendig.

Omstilling er konsulentlingo for nedskjæring, besparelse, kostnadskutt og oppsigelser. Slik som i mediebransjen vil omstillingene i henhold til denne logikken medføre en smartere organisasjon og et bedre sluttprodukt. Oppdraget skal spisses, målene bli tydeligere.

Avskrekking

For Forsvarets vedkommende lyder det plausibelt å skrelle vekk alt man ikke kan true med. Vårt militære forsvar har kun én oppgave: med vold, om nødvendig, å beskytte land og folk. Det gjør man bedre med bajonett enn klarinett.

Et troverdig forsvar handler om en avskrekkende militærmakt og uttrykt vilje til å ta den i bruk. Valget mellom korps eller kampfly synes dermed lett.

Hvis det er det det står om?

Da jeg vokste opp i Trøndelag trodde jeg korpsånd hadde noe med den rare lukten fra munnen til instruktørene vi hadde på helgeseminar i skolemusikken. De kom fra Divisjonen i Trondheim og kunne spille Sousa-marsjer på ett pust på bare munnstykket, uten noter. Ved seminarslutt søndag kveld fikk vi spille «Washington Post» og «Liberty Bell» sammen med dem. Den som ikke har sittet midt blant divisjonsmusikere og blåst i en tuba vet ikke hva lykke er.

Bindeledd

Jeg forstår de økonomiske argumentene for å legge ned militærkorpsene, hvis alternativet er ubrukelige kanoner. Krutthorn trumfer althorn. Men jeg forstår også den sivile skuffelsen hos alle som har sett hvordan forsvarets tilstedeværelse i regional kulturliv har vært en berikelse.

Fagutdannede instrumentalister som har dirigert og instruert lokale korps, som har arrangert for det stedlige storbandet og vært trompetsolist på vårkonserten. Kompetente musikere med spilleglede og overskudd som har inspirert unge mennesker til å våge å velge en musikalsk karriere. Hvor mange av våre kjente musikere og kjære artister har vel ikke våknet på denne måten?

Et kjent argument for militærmusikken er at den er et bindeledd mellom befolkning og forsvar. En legitimering overfor sivilsamfunnet av en enorm ressursbruk.

Den positive virkningseffekten av militærkorpsene gjennom konserter, parader og stram innsats ved merkedager og seremonier kan vanskelig overvurderes. Opptredener som i tillegg til å underholde befolkningen også minner oss om hvorfor vi har et forsvar. For alt vi har. Og alt vi er, som Forsvaret selv sier. «Hvis vi ikke har kunsten, hva har vi da å kjempe for?», skal Churchill ha svart da partifeller ville styrke forsvaret med penger fra kulturbudsjettet.

Styrke relasjoner

Tidligere i høst fikk forsvarsmusikken Kulturrådets ærespris. I begrunnelsen het det at «Forsvarets musikkorps reflekterer en forståelse for kunstens rolle i samfunnet, ikke bare musikkfaglig profesjonelt, men også som formidlere av stor bredde. De fem profesjonelle musikkorpsene som er forankret i flere regioner, har blitt bygget møysommelig opp over mange år og spiller en sentral rolle i norsk kulturliv på mange områder […] Korpsene holder en meget høy kunstnerisk kvalitet og fyller mange roller ut over Forsvarets behov for seremoniell musikk. De har også en utenrikspolitisk og fredsskapende dimensjon, og er med på å styrke relasjoner i et internasjonalt perspektiv.»

I hovedsak er det langs denne aksen politikerne har argumentert for å opprettholde militærmusikken når Forsvaret selv – i budsjettsammenheng – har foreslått å legge den ned.

Gammel debatt



Denne debatten er ingen lunde ny. Siden 1818, da forsvarskorpsene formelt ble institusjonalisert (etter å ha eksistert siden 1600-tallet), har mange også ønsket å avvikle dem.

Til Adresseavisen sa Venstreleder Trine Skei Grande at hennes parti «har vært mot å legge ned forsvarskorpsene hver gang dette har vært foreslått».

Det er ikke helt riktig. I dag er nok Venstre forsvarsmusikkens beste allierte på Stortinget. Men den første som fremmet forslag om å avvikle militærkorpsene, var partigrunnlegger Johan Sverdrup og hans Venstreregjering i 1887. For balansens skyld: Han var også redaktør av Verdens Gang.

Motstanden var veritabel allerede da. Konservative politikere, især fra Høyre, skulle gang etter gang de neste hundre år stå frem som militærmusikkens fremste garantister.

I nyere tid fremførte finanskomiteens Ingrid I. Willoch (H) et minnerikt forsvar i Stortinget, likeså hennes partikollega, Kjellaug Nakkim, som minnet om at hvert korps på årsbasis kostet mindre enn to tokt med en MTB (motortorpedobåt).

Ernas garanti

Det er også fristende å minne om hva stortingspresident Olemic Thommessen (H) uttalte så sent som i grunnlovsjubileumsåret 2014: «Forsvarsmusikken [...] bidrar til å forankre Forsvaret i befolkningen, Det er en verdi som ikke må skusles bort selv om forsvarsmusikken av noen i Forsvaret kanskje blir sett på som en "museumsgjenstand"».

I Horten er det stadig mange som husker Erna Solbergs ord under den tradisjonsrike Fyrverkerikonserten med Marinemusikken i 2013. Arrangementet samlet 8000 tilhørere, ifølge lokalpressen, og her kunne hun bekjentgjøre at hvis hun ble statsminister, skulle det ikke nedlegges noen forsvarskorps.

Daværende Høyre-ordfører Børre Tommy Jacobsen må ha vært godt fornøyd med den garantien, og kunne puste lettet ut da Erna faktisk ble statsminister halvannen måned etterpå.

Tre år senere mener regjeringen hun leder at dagens struktur «har en betydelig overkapasitet i forhold til Forsvaret og statens behov.»

Derfor må Den Kgl. norske marines musikkorps i Horten legges ned etter 196 års sammenhengende eksistens. I tillegg ryker Luftforsvarets Musikkorps i Trøndelag, mens marinemusikken i Bergen, Stabsmusikken i Oslo og Forsvarets musikkorps i Harstad skal avvikle all aktivitet mot det sivile samfunnet.

Slik skal regjeringen spare 70 millioner kroner.

Det utgjør ca 1,5 promille av Forsvarets samlede budsjett.

Egenart

De kulturelle og historiske argumentene for å ta vare på forsvarsmusikken er mange. I et land som i liten grad har hatt en adel eller fyrster til å holde liv i kunstnere, har det vært kirken og militæret som har engasjert billedhuggere, malere, komponister og andre. Prelater og soldater har fått sine kontrafei fortolket av tidens portrettører. Orkesterverk og salmer er urfremført i norske garnisonsbyer. Vår kulturarv står i større takknemlighetsgjeld til geistlighet og generaler enn mange liker å tenke på.

Det er likevel forsvarsmusikken i seg selv som er forsvarsmusikkens sterkeste argument.

Slik man ofte går seg vill i å forsvare offentlige kulturmidler med kulturens såkalte instrumentelle sider – altså hvilken sysselsetting og økonomiske ringvirkninger kulturarbeidsplasser gir, og med det «glemmer» kvalitetsaspektet – er det en kardinalfeil å overse militærmusikkens egenart.

Det som gjør oss stolt, og som imponerer når vi hører våre profesjonelle forsvarskorps, er presisjonen og det høye musikalske nivået. Det kommer ikke av seg selv.

Den politiske enigheten om at Forsvaret må rustes opp, er bred. Det er likefullt en enighet som må forankres i sivilsamfunnet. Militærmusikken er sannsynligvis Forsvarets billigste og mest effektive PR-operasjon. Den er landsdekkende og vedvarende. Appellen er en annen enn å paradere luftvernskyts og pansrede beltevogner.

Militærmusikken er det staseligste og tydeligste uttrykket for militærmakten, representert ved forsvarets rituelle og seremonielle funksjon. Den kan kun opprettholdes ved å opprettholde operative forsvarskorps som øver, konserterer, turnerer, defilerer og representerer med – ja, militær presisjon.