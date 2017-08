Det skal lønne seg å jobbe

Norge har blant verdens beste helsevesen, et godt regulert arbeidsliv, lang ferie, god folkehelse, høy levealder, generøse ordninger som foreldrepermisjon, lav egenandel, full barnehagedekning også videre.

Likevel er det slik at nordmenn er mer sykmeldt enn folk i land vi liker å sammenligne oss med. Det forklares ofte med både tidsklemmer og et mer brutalisert arbeidsliv. Men det norske arbeidslivet er neppe særlig råere enn det islandske eller svenske.

Tvert om, dette handler mye om sykelønnsordningen. Sykmeldte nordmenn får full lønn fra første dag. Arbeidsgiveren betaler de første 16 dagene, så tar staten over og gir full lønn opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Dette til forskjell fra for eksempel arbeidsledighetstrygd og uføretrygd.

Opplegget fører til at arbeidsgiverne ikke gis spesielle grunner for å tilrettelegge for å få arbeidstakerne tilbake i jobb. Staten dekker uansett resten av året.

En ting er at staten bruker milliarder på langtidssykemeldte. For alle de menneskene det gjelder, betyr dette økt fare for permanent utstøting fra arbeidslivet. Etter et halvår som sykmeldt er det omtrent 50 prosent sannsynlighet for at man aldri kommer tilbake til arbeidslivet, ifølge NAV. Forskning fra andre land viser at sykefraværet går ned hvis lønn under sykdom kuttes ti prosent.

De politiske partiene er unnvikende, med unntak av Venstre og ungdomspartiene. Men vanlige folk begynner å få øynene opp for problemet. I en undersøkelse Ipsos MMI har utført for Dagbladet, sier 45 prosent av de spurte at sykelønnen er altfor raus og bør reduseres.

En rekke norske forskere er enig. De advarer mot å ordninger uten egenandel, nettopp fordi de overforbrukes. Nå virker full sykelønn raust og noe vi bør ha råd til i verdens rikeste land. Men det er egentlig lite raust å ikke sørge for at folk med for eksempel lettere psykiske lidelser eller muskelplager bør få jobbe så mye de kan. At folk som er syke, har det best som sykemeldt på heltid, stemmer i mange tilfeller ganske dårlig. Tvert om vil folk flest tilbake i jobb. Alle dem som aldri kommer tilbake i jobb, rammes hardest av at statens rause betaler full sykelønn.