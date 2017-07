Derfor lever Trofast med konstant hodepine

Debatt Selv om det finnes et marked som etterspør dyr med et spesielt utseende, har oppdretterne et etisk og juridisk ansvar.

TORILL MOSENG, president i Norges veterinærforbund.

De er små, søte og snille – men svært mange hunder av rasen Cavalier King Charles Spaniel lever med konstant hodepine, fra det minuttet de er født. Årsak: Avl utført av oppdrettere som enten mangler kunnskap eller er mer opptatt av prestisje enn etikk. Nå må holdninger skjerpes og myndighetene fremme nye tiltak.

Jeg tror alle hundeeiere er veldig glade i dyret sitt. For de fleste er hunden som et familiemedlem. Vi kjøper spesialfor, og gir dem hundeleker når dyret har bursdag. Ingen normale dyreeiere vil at hunden deres skal ha det vondt. Men de færreste som har kjæledyr er samtidig eksperter på dyrehelse. Mangel på kunnskap gjør at vi ikke alltid skjønner når dyrene våre har det vondt.

Stort problem

Cavalier king charles spaniel (CKCS) er svært populære hunder. Størrelsen gjør at de er godt egnet som selskapshund. De er enkle å ha med å gjøre, og vi er vant til at de ofte har en "dempet" oppførsel. Hunden logrer, spiser og drikker, gjør sitt fornødne, krever ikke mye mosjon, sover mye og er rolige greie. Alt dette passer jo perfekt inn i en travel hverdag! Men nettopp denne oppførselen kan også være et tegn på sykdommen Syringomyeli – der hjernen enkelt forklart ikke får plass inne i hodeskallen. Resultatet er hodesmerter og andre mer eller mindre uttalte nevrologiske plager.

Hva er årsaken til at en hund fødes med for liten skalle? Jo, årsaken er oss: Vi mennesker. Enkelte hunder avles frem etter rasestandarder der utseende betyr mer enn helse. Mange synes hunder med små hoder er søte. Derfor har vi avlet frem hunder der kraniet er så lite at det ikke er plass til hjernen.

Hundeoppdrettere avler målrettet for å dyrke frem utvalgte egenskaper. Avl kan være et positivt verktøy, for eksempel når det brukes for å få frem friskere dyr. Men avl kan altså også brukes til å få frem dyr med spesielt utseende. Og et utseende vi mennesker synes er pent eller artig kan noen ganger føre til dårligere dyrehelse.

Det gjelder ikke kun CKCS. Denne typen avl har etter hvert blitt et stort problem som gjelder mange raser.

Eksemplene på lidelser og problemer som følge av denne typen avl er mange. For å nevne noen: Smerter, leddproblemer (for eksempel feil vinkel på ledd), vanskeligheter for å bevege seg naturlig, skjør knokkelstruktur, alvorlige konstante pusteproblemer, hornhinnebetennelse, hudproblemer og -infeksjoner, fødselsproblemer (for eksempel må en stor andel engelsk bulldog forløses med keisersnitt), og ulike adferdsproblemer – blant annet fordi hunden ikke klarer å kommunisere godt med andre hunder når vi har avlet frem nedsatt bevegelighet i ører og redusert mimikk i ansiktet eller har skjult øynene. Noen hunder har problemer med å regulere kroppens temperatur. Vi må spørre oss om det er greit at vi har avlet frem hunder som faktisk kan dø av pustebesvær ved rolig gange på en dag med normal norsk sommertemperatur?

Oppdretterne må skjerpe seg

Den gjennomsnittlige dyreeier har ikke kunnskap eller forutsetning for å se eller forstå alt dette. Dyrene klarer heller ikke å si ifra selv. Det er naturlig for oss å tenke at alt er greit så lenge dyret ut fra vår forståelse virker tilfreds.

Kjæledyr er bra for samfunnet. De er viktige for mange familier, og de bidrar til en bedre folkehelse både fysisk og psykisk. Vi kan samtidig ikke forvente at vanlige folk skal bli eksperter på dyrevelferd. Så hva må gjøres?

For det første må loven om avl/oppdrett etterleves og håndheves. Dyrevelferdsloven er nemlig allerede tydelig på dette området, og fastslår at «Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det skal ikke drives avl (…) som endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg, reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller vekker allmenne etiske reaksjoner.»

Det er altså ingen tvil om at det i dag drives ulovlig avl på kjæledyr.

Det betyr at oppdretterne må skjerpe seg. Selv om det finnes et marked som etterspør dyr med et spesielt utseende, har oppdretterne et etisk og juridisk ansvar.

Mattilsynet har ansvar for å følge opp loven i det daglige – men har ikke prioritert å sørge for at loven faktisk håndheves. Tilsynet må utøve faktisk tilsyn, og ta i bruk sanksjoner. Om nødvendig må lovverket oppdateres (i dag finnes det for eksempel ikke en mer detaljert forskrift på hold og avl av kjæledyr).

Dyrene kan ikke si fra selv

Det er også behov for mer kunnskap. Det finnes få større registre over diagnoser og sykdommer på kjæledyr. Vi kan ha god kunnskap om de individuelle dyrene, men vet fortsatt for lite om hvordan de fleste dyrene har det. Myndighetene bør bidra til kartlegging og forskning på kjæledyr, avl og dyrenes helse – og kunnskapen må spres.

Selv om det er vanskelig, må vi alle ta ansvar. Vi må som forbrukere kreve en ny linje fra oppdretterne: Slutt med avl som gir dyrene dårligere helse. Oppdrettere har en kommersiell interesse i salget av dyr. Bedre avtaler ved kjøp og salg av hund, som sikrer kjøper bedre når det gjelder reklamasjonsrett på arvelige sykdommer og tilstander som oppstår i etterkant, kan kanskje også bidra til mer ansvarlig avl.

Og så må vi slutte å legge mer vekt på utseende enn helse når vi velger hund. Om du vurderer å skaffe deg hund: Undersøk hvilke raser som er i faresonen og hvilke som er sunne. Det finnes mye god informasjon på internett. Veterinærer har kompetanse til å gi deg gode faglige råd.

For mange er dette et upopulært budskap. Jeg skjønner at det kan være både forvirrende og frustrerende, særlig for den som allerede har et kjæledyr. Men veterinærene har en viktig oppgave i å være dyrenes talspersoner. Derfor må vi si i fra – for dyrene kan ikke si i fra selv. Som hundeeier klarer vi ikke gjette oss til at Trofast har smerter, trang hjelm og konstant hodepine.