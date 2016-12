Den siste julen

Det skjedde i de dager da alle gikk rundt og nynnet på den ikoniske julesangen «Last Christmas». Så dør opphavsmannen.

Med George Michaels bortgang – bare 53 år gammel – har vi mistet en av de største populærkomponistene fra siste halvdel av det forrige årtusenet. Samtidig runder dødsfallet av et år som går inn i historien som et av de verste annus horribilis for internasjonal pop-musikk noensinne.

I 2016 mistet vi Leonard Cohen. Vi mistet Prince, og vi mistet David Bowie i starten av januar. George Michael var ingen musikalsk stilskaper på linje med de to sistnevnte, men han skapte gloriøse pop-øyeblikk på tre minutter i et omfang som fint matcher dem. George Michael var på sitt beste en pop-smed av ypperste merke: «Wake Me Up Before You Go-Go», «Careless Whisper», «Club Tropicana», «Last Christmas», “I’m Your Man”, «Faith», «I Want Your Sex”, “Father Figure”, “From Jesus To A Child”. Lista er lang og gyllen.

VGs Stein Østbø. Foto: VG

På midten av 1980-tallet – da George Michael og Andrew Ridgeley i Wham! gjorde sitt beste for å holde vårt eget a-ha unna toppen av internasjonale hitlister – var bildene av den blonde, moteriktige Michael plastret opp på utallige ungpikerom, høyst trolig på mange flere enn Morten Harket var.

Men suksessen hadde sin bakside. Mye av det handlet om George Michaels legning. Michael gikk inn i en tung depresjon da Wham! ble oppløst mot slutten av 1980-tallet. Han har selv fortalt at dette i stor grad skyldtes at han fikk en stadig sterkere overbevisning om sin homofile legning.

Til slutt kom George Michael – noe motvillig – ut av skapet, til skuffelse for en hel generasjon unge kvinner. Episoden i 1998, da han ble arrestert for sex på et offentlig toalett i Beverly Hills etter å ha blitt lokket i en politifelle, svarte han på med å lage en satirevideo til låta «Outside» der to politimenn kysser intenst.

Livet ble imidlertid ikke lettere for pop-stjernen etter dette, og han responderte ikke like slagferdig de neste gangene han ble hanket inn av politiet på grunn av gjentatte dop- og sex-forseelser. George Michael forsvant – dessverre som mange andre i hans stjerneposisjon – inn i et rushelvete som aldri helt slapp taket.

Og som de siste årene dessverre overskygget geniet George Michael – den fenomenale pop-komponisten, vokalisten og formidleren. George Michael sa seg ferdig med pop-bransjen flere ganger gjennom sin karriere. Nå som han er død, kan vi trygt slå fast at pop-bransjen uansett aldri vil glemme George Michael.