Utdrivelsen av kristne fra Midtøsten

ATLE SOMMERFELDT, biskop

Minervajournalisten Lars Akerhaug har i et innlegg i VG et oppgjør med det han ser som Den norske kirkes (Dnk) unnfallenhet i forhold til fordrivelsen av kristne i Syria og Irak, men også i Iran og Egypt og for egen del tilføyer jeg Palestina, som Akerhaug ikke nevner. Han adresser også meg direkte i innlegget og det krever et tilsvar.

Atle Sommerfeldt. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Akerhaugs artikkel gir inntrykk av at kirkens virkelighet i Midtøsten er oversett av Den norske kirke generelt og meg mer spesielt. Det er ikke tilfelle. Derimot virker det som vi er uenige både om ansvaret for dagens situasjonen og hva vi skal gjøre.

Fordrivelsen av kristne

Det er positivt at oppmerksomheten rettes mot kirkenes virkelighet i Midtøsten også av personer med nære relasjoner til dagens regjering i Norge.

Fordrivelsen av kristne fra Midtøsten må nemlig først og fremst forstås som konsekvens av meget kompliserte politiske prosesser og beslutninger lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt.

I mine mange samtaler med kirkeledere og kirkemedlemmer i regionen de siste tiårene, er det tydelig at de mener driverne i den negative utviklingen i betydelig grad er Norges nærmeste allierte: USA, Israel, Saudi Arabia og Tyrkia. Saudi-Arabia promoterer den ekstreme islamske wahabismen som forsterker de mørkeste sidene av islam og som er fremmed for den islam som har vært dominerende, men ikke enerådende, i Irak og Syria siden 700 tallet. Tyrkias nasjonal-religiøse politikk kjenner assyrerne godt fra det det armenske folkemordet i 1915/16 som også i aller høyeste grad inkluderte assyrere. Den vestlige retorikken om at opprøret i Syria handler om demokrati møter på denne bakgrunn meget liten forståelse hos kirkene i Syria og i regionen. Israels okkupasjonspolitikk driver palestinere inn i fattigdom og fortvilelse.

Operatørene på bakken i Irak og Syria er ekstremister med svært begrenset religiøs legitimitet. De massakrerer alle som ikke tror slik som dem, det være seg kristne eller andre muslimer og andre troende og ikke troende.

Desperat situasjon

Situasjonen for den kristne minoriteten særlig i Irak og Syria er i dag desperat. Lederne i kirkesamfunnene kjemper en fortvilet kamp for at medlemmene skal kunne beholde troen på at det er mulig å se for seg en fremtid i landene sine. Særlig kritisk er situasjonen for de to kirkene med assyrisk kultur.

De utgjør en kulturell, språklig, religiøs og etnisk minoritet med hjemstavn i området og som i realiteten utsettes for et kulturelt folkemord.

Det er derfor forståelig når mennesker flykter, men det truer samtidig kirkenes tilstedeværelse som levende steiner i regionen. For de assyriske og andre kristne er Europa, Nord-Amerika og Australia deres sikreste sted. Mange har etablert en ny og bærekraftig tilværelse i Sverige.

Det gir Norge en særlig mulighet til å være med å sikre dette folket og denne kirken en fremtid. Det går ikke an å behandle situasjonen for kristne i Midtøsten uten samtidig å forholde seg til den ekstremt restriktive og lite kreative norske flyktningepolitikken. Det er faktisk to sider av samme sak.

Dette er bakgrunnen for at jeg 10. mai i år skrev til statsråd Listhaug og ba om at Norge måtte ta initiativ til å gi en gruppe assyrere i Libanon beskyttelse i Norge. Henstillingen ble bl.a. omtalt i en pinsekronikk som ble trykket i flere aviser i Borg bispedømme. Brevet fulgte opp en henstilling fra 26.6.2015 til statsråd Anundsen om eksplisitt å inkludere assyrerne som en særlig utsatt minoritet blant de som skulle få beskyttelse i Norge under det nye kvoteregimet. Anundsen svarte utfyllende og avvisende, Listhaug har enda ikke svart.

Fredelig sameksistens

Kirkenes strategi i Midtøsten det siste hundreåret, formet av århundrers samliv med islam, har vært å finne frem til fredelig sameksistens på tross av de tydelig religiøse motsetningene. Det er den linjen Den norske kirke og Kirkenes Verdensråd, der disse kirkene er medlemmer, har støttet. Det har inkludert og må inkludere fremover vennskapsrelasjoner og regelmessige kontakter, utvidede relasjoner til dem som lever her i Norge og økonomisk bistand.Den massive humanitære hjelpen fra den globale kirke de siste tiårene gjennom ACT Alliansen og med Kirkens Nødhjelp som norsk aktør, har arbeidet innenfor en slik ramme i nært samarbeid med kirkene i regionene.

En bærekraftig fremtid for kirkene i Midtøsten må utvikles langs disse linjene og det tjener slett ikke deres interesser at politiske aktører i Vesten hisser opp til konflikt med islam.

Det vil i alt for stor grad rette baker for smed og ta oppmerksomheten bort fra de aktørene som driver konfliktene og som er årsaken til utdrivelsen av kristne og andre religiøse minoriteter fra regionen. Her har den norske regjeringen et større handlingsrom overfor våre allierte enn det som så langt synes å være benyttet.