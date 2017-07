11 500 innbyggere får 17 kirker

I Vårt Land meldes det om en utilsiktet og muligens ikke vurdert konsekvens av kommunesammenslåingene: Noen kommuner med meget få innbyggere vil få veldig mange kirker.

ODA RYGH, Kommentator i VG



I den nye storkommunen Ytre Namdal vil de 11 500 innbyggerne få hele 17 kirker å gå til, hvorav en ikke er bygget enda. De nye kommunene kan arve litt av en økonomisk og politisk nøtt når fler sogn og flere kirker kommer med på de kommunale budsjettene. Nå driver KA, kirkenes arbeidsgiverorganisasjon, med en kartlegging av de minst brukte kirkene for å forberede seg på en sannsynlig debatt: Skal noen kirker nedlegges?

Fordeling

Nøtten er blant annet denne: Fordelingsnøkkelen til tros- og livssynssamfunn tar utgangspunkt i tilskuddene til Den norske kirke (minus vedlikehold av fredede og vernede kirkebygg), delt på antall medlemmer. Summen per hode er summen andre trossamfunn får per medlem. Grunnloven garanterer Den norske kirke støtte fra det offentlige, men av menneskerettslige årsaker kan ikke andre diskrimineres. Paradoksalt nok betyr dette at om Den norske kirke får like mye penger hvert år fra en kommune så kan kommunens kostnader gå opp, fordi andelen kirkemedlemmer i kommunen går ned. Og ned går det: På landsbasis er så lite som 71,5 prosent medlemmer i DNK, mens i urbane strøk som Oslo er ned mot 50 prosent.



Problemet med mange kirker og «medgift» i form av kostnader gjelder altså ikke bare når fler lavt befolkede kommuner slår seg sammen: En urban kommune med mange medlemmer av andre trossamfunn som slår seg sammen med en mindre kommune med større kirkeutgifter kan altså risikere å begge komme dårligere ut.

Politisk umulig

En naturlig løsning ville være å redusere bevilgningene til DNK i takt med fallende bruk og fallende medlemskap. Men det er ikke så lett: Det er nemlig fullstendig umulig å legge ned kirker i lokalsamfunn. Selv om ca. 10 prosent sier de går i kirken oftere enn en gang i måneden, og antall og geografisk plassering av kirker ofte er mer lagt opp til en tid med hest og kjerre enn privatbilisme, så er det lokale engasjementet stort.Forslaget om å legge ned kirker møtes med ramaskrik. Drammen kommune, som sliter med kulturbudsjettet pga. trosmidlene, forsøkte ymte frempå om denne mulige løsningen, samt å knytte midlene til antall medlemmer i DNK. Det ble det styr av.Kirkevergen i Nærøy og Leka sier det som det er om budsjettet: «Sånn sett er det jo ikke økonomisk forsvarlig å ha alle kirkene, men ingen av oss har svar på hva vi skal gjøre med det.» Nei, si det.