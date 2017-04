De sterke menns klubb

Kommentar I dag kommer en fantastisk fyr på ­besøk til en sterk mann. Alt ligger til rette for et vellykket møte mellom ­presidentene Donald Trump og Abdel Fattah al-Sisi.

Feltmarskalk al-Sisi ledet et militærkupp mot en demokratisk valgt leder. Som president bruker han maktapparatet til å undertrykke medier, opposisjonelle og menneskerettighetsaktivister. Titusener av politiske motstandere er blitt fengslet.

Men Trump kaller den egyptiske lederen for «en fantastisk fyr» og en han har god kjemi med. Beundringen er gjensidig. Etter at de to møttes i New York i september sa al-Sisi at Trump ville bli en sterk leder. Som første arabiske leder ringte han og gratulerte Trump med valgseieren.

Mens Egypts liberale demokratiaktivister uttrykte fortvilelse i sosiale medier, utviste al-Sisi stor tilfredshet med Trumps valgseier. I New York hadde al-Sisi også møtt Hillary Clinton, men kjemien var neppe like god. Hun ville snakke om rettsstat og menneskerettigheter. Det er ikke blant feltmarskalkens favoritt-tema.

Da flere hundre demonstranter ble drept i Kairo 14. august 2013 avlyste president Barack Obama en planlagt amerikansk-egyptisk militærøvelse og holdt tilbake en del av den årlige militærstøtten til landet. Selv om støtten på 1,3 milliarder dollar i året ble gjenopptatt til fulle to år senere, forble forholdet mellom al-Sisi og Obama anstrengt.

Nå er det nye tider. I februar var lederen for den amerikanske sentralkommandoen, general Joseph L. Votel, i Kairo. Han ga uttrykk for at USA ønsker å gjenoppta militærøvelsene med Egypt. Trump har allerede lovet al-Sisi å videreføre den militære støtten.

Trump liker såkalt sterke menn, som Russlands Vladimir Putin, Tyrkias Recep Tayyip Erdogan og al-Sisi. At det begås grove menneskerettighetsbrudd ser ikke ut til å være til hinder for et nærmere samarbeid. Til Trumps fordel skal sies at han ikke opptrer særlig annerledes enn de fleste av hans forgjengere. De har vært mer opptatt av stabilitet enn av demokratisering, i Egypt og hos andre autoritære allierte.

Ifølge en uttalelse fra Det hvite hus skal Trump og al-Sisi diskutere hvordan de kan beseire den såkalte islamske stat (IS), og for øvrig fremme fred og stabilitet i regionen. De kommende ukene skal Trump også møte to andre arabiske ledere, Jordans kong Abdullah II og palestinernes president Mahmoud Abbas. Tidspunktet er interessant ettersom lederne på toppmøtet i Den arabiske liga denne uken sendte et tydelig signal til Washington, D.C. De er rede til å samarbeide med Trump om en fredsplan for Midtøsten.

De arabiske lederne har pusset opp et initiativ fra 2002 og tilby anerkjennelse av Israel hvis en palestinsk stat samtidig etableres i områder som ble okkupert i 1967-krigen. Trump har iblant tenkt høyt om sitt ønske å bli den første president som skaper fred i Midtøsten. Det ville være en suksess han vil bli husket for. Problemet er at Trump foreløpig ikke har noen plan for å komme dit.

Det er lettere for Trump og al-Sisi å snakke om IS og annen ekstremisme. I Sinai opererer militante grupper som har sverget troskap til IS. Det er erklært unntakstilstand i store områder. Før jul drepte en selvmordsbomber 30 mennesker i en kirke i Kairo. Egypts inntekter fra turisme, en livsåre i landets økonomi, har falt med nesten 80 prosent siden 2010. Årsaken er en serie terrorangrep og ustabile, politiske forhold.

I 18 dager i 2011 var verdens oppmerksomhet rettet mot Tahrir-plassen i sentrum av Kairo. Klokkene ringte for den autoritære leder Hosni Mubaraks regime. En blodig maktkamp fulgte. I 2013 ble president Mohammed Morsi styrtet. Islamisten Morsi kan beskyldes for mangt, blant annet udugelighet, men han var landets første demokratisk valgte president. al-Sisi, president siden 2014, har slått hardt ned på både islamistisk og sekulær opposisjon. Islamsk brorskap er forbudt og deres tidligere president sitter i fengsel.

Amnesty International sier egyptiske myndigheter bruker massearrestasjoner for å undertrykke alle tilløp til opposisjon. En av de siste opposisjonelle folkevalgte, tidligere president Anwar Sadats nevø Mohammed Anwar al-Sadat, ble i februar utvist fra parlamentet. Journalister, menneskerettighetsaktivister og demonstranter tas i forvaring, flere hundre «forsvinner» og sikkerhetstjenestene anklages for å bruke tortur. Revolusjonen ble stjålet fra de unge idealistene som startet den.

Ringen ble sluttet da Mubarak denne uke ble en fri mann. Når Trump og al-Sisi styrker båndene blir alt som før.