En nasjon av anmeldere

Kommentar Hvilket terningkast ville du gitt læreren din på ungdomsskolen? Eller hun som bestemte at dine barn ikke lenger får bo med deg?

Vi er blitt vant til å dele vårt eget personlige inntrykk av alt vi opplever. Vi forventer at andre finner det interessant når vi skriver om den siste filmen vi så, hotellet vi bodde på i ferien og det siste måltidet fra den lokale sushi-sjappa.

Epostene dukker opp hele veien. Påminnelsen både fra de som selger – og de som gir oss råd om fremtidige opplevelser. Tripadvisor, Yelp og spørreskjemaer ber oss om å rate, bekrefte, anmelde og rangere. Det vidunderlig demokratiske nettet gir alle en stemme. Ingen mening er for liten!

Ofte er det ikke bare tykkelsen på hotellmadrassen eller den manglende bassengutsikten som kommenteres. Det er møtene med den hjelpsomme kelneren eller den sure resepsjonisten som utgjør mye av opplevelsen. I forlengelsen føles det ikke unaturlig å skrive vår vurdering av andre mennesker som yter oss service. Vi anmelder småpraten til frisøren og norskkunnskapene til snekkeren.

Grunntanken om å dele erfaring er god, og når det fungerer gir det verdifull kunnskap til å navigere seg frem til den som er best skikket til å hjelpe deg. Men det byr også på utfordringer.

Ta Legelisten som et eksempel. Når jeg sjekker min egen fastlege er det lett å være enig i de fleste av de 18 vurderingene. Hun er lyttende, omsorgsfull og tar seg tid til å finne ut hva som feiler deg – noen ganger så lenge at hun blir forsinket utover dagen. Andre klager på de samme forsinkelsene, eller at de ofte møter en vikar fremfor henne de egentlighar som fastlege.

I likhet med mange vurderinger på nett, så er pasientene enten veldig fornøyde eller veldig misfornøyde. Fem av fem stjerner, eller én av fem stjerner. Det er først når vi mener noe sterkt, at vi gidder å sette oss foran datamaskinen og hamre løs.

Når jeg trykker meg inn på legelisten fremstår siden ryddig og godt moderert. Det er likevel lett å forstå at mange leger opplever det ubehagelig. Å få kritikk er i seg selv plagsomt, å få kritikk som oppleves urettferdig, eller – kanskje enda verre – rettferdig, er vanskelig.

Legelisten argumenterer med at de forhåndsgodkjenner alle vurderinger, sletter alle personangrep, og gjør folk i stand til å velge riktig lege.

Men i de mange klagene som er sendt Datatilsynet forteller leger om det de opplever som trusler og press fra pasienter. En lege forteller at pasienten truet med å skrive negative anmeldelser om hun ikke fikk de smertestillende tablettene hun var avhengig av. En annen lege sier at pasienten hadde med en ferdigskrevet slakt på legekontoret. En tredje forteller at hun ble kritisert for ikke å være tilstede da hun var ute i mammaperm.

Datatilsynet fremstår skeptiske og viser til at leger kan få et problematisk behov for å blidgjøre pasienten – utover det som er helsefaglig forsvarlig. Samtidig mener de saken er vanskelig, for informasjonen som er lagt ut på nettsiden er offentlig tilgjengelig andre steder. Dessuten er det uomtvistelig nyttig informasjon til forbrukerne.

Det finnes yrker der det kan være enda vanskeligere å skille den reelle kritikken fra anonym hets. Hva med skilsmisseadvokater? Saksbehandlere hos NAV? Eller barnevernsansatte? Jo, sterkere følelsene er og jo vanskeligere saker som behandles, jo større er faren for å vippe over fra vurdering til hevn, fra legitim kritikk til netthets.

Flere barnevernsansatte har den siste tiden stått frem og fortalt hvordan de blir hengt ut med navn, bilde, adresse og trusler i åpne og lukkede nettforum. Da Dagbladet snakket mednordmenn som drev barnevernskritiske Facebook-grupper i fjor, mente enkelte at personer som jobber med å ta barn fra sine familier må tåle hets og angrep mot seg og sine.

Datatilsynet forteller at de ikke har fått noen personvernklager fra barnevernsansatte siden 2000-tallet da Personvernnemda behandlet en klage. Her vant den innklagede frem med henvisning til sin ytringsfrihet. Da jeg snakket med Datatilsynet denne uken fortalte de at loven er endret siden den gang – og at de gjerne skulle hatt en ny sak for å kunne vurdere hvor grensene går i dag.

Frem til det skjer blir behandlingen av Legelisten den første prinsipielle avklaringen om få uker. Det Datatilsynet kommer frem til her, vil trolig legge listen for fremtidige tjenester.

For det er ikke alt og alle som bør rangeres. Da risikerer vi et samfunn med mindre nyanser, der bare de sukkersøte heia-ropene eller den illsinte hetsen får plass.