Mest sannsynlig er du også «hacket»

Kommentar Det er ikke bare norske politikeres passord som er på avveie. Antakelig er dine data også til salgs på nettet.

Det kom som en sjokk på de fleste politikerne VG kontaktet. Passordene deres er lekket på nett. Minst 727 epostadresser til folk på Stortinget, i regjeringen, departement og ambassader er rammet etter hacker-angrep mot sosiale medier.



Trine Skei Grande: Jeg er oppgitt

Solbergs nærmeste og folk flest



Fullt forståelig. Stortingspolitiker Nikolai Astrups påloggingsinformasjon til Dropbox og LinkedIn har ligget ute. Det samme gjelder Venstres Trine Skei Grande. VG fant også åtte ansatte i Erna Solbergs stab.



De er som folk flest. For antakelig er majoriteten av nordmenn som er aktive på nett utsatt for det samme.

Rett før jul fikk vi for eksempel beskjed om at den store mailtjenesten Yahoo var hacket. Alle måtte skifte passord. Det verste var at Yahoo selv tror hackingen skjedde allerede i 2013. Samme type angrep har rammet mange andre tjenester.

Skift det passordet



Derfor kan du regne med at ditt passord er til salgs et sted. Og selv om du ikke har brukt Yahoo på mange år, bruker du kanskje det samme passordet på andre kontoer.

Skift det passordet.

Nå betyr rett nok ikke et passord på avveie at noen faktisk har logget seg inn hos deg. Men det er en risiko.

Det betyr heller ikke at det er overvåkning det er snakk om, verken for deg eller for de rammede politikerne.

Det er selvsagt en fare for det og. Men det mest vanlige er tradisjonell vinningskriminalitet.

For på det mørke nettet er det oppstått et marked for kjøp og salg av dine data. Informasjonen er til salgs på tjenester som ligner helt vanlige netthandler, med priser og brukeranbefalinger som vi er vant til.

Ikke overvåkning



En kjøper kan ønske seg noe så enkelt som en billig innlogging på strømmetjenester som Netflix. Slikt er til salgs for noen få kroner.

Mange kan ha nytte av kredittkortinformasjonen din. Eller de kjøper en hel pakke med informasjon som gjør identitetstyveri mulig. Det koster bare noen hundre dollar.

En annen fare er at tyvene som kjøper informasjon om deg, kidnapper datamaskinen din og kreve løsepenger for å åpne den opp.

Slike problemer er blitt så vanlige at det ikke en gang blir nyheter av det lenger. Du må være kjendis for å få omtale for slikt.

Mer forbrukerjournalistikk



I en offentlighet hvor vi er såre over alt som ikke debatteres nok, har vi her å gjøre med noe vi faktisk burde snakke mer om.

Forbrukerjournalistikken blir stadig latterliggjort for enkle råd om slanking og trening. Men når det gjelder datasikkerhet trengs det mer folkeopplysning. Både politikere og folk flest har godt av flere saker om «Slik sikrer du kontoene dine».



Opp til oss selv



For i det daglige er det du og jeg som rammes av cyber-vandalismen. Tyver kan tømme bankkontoen vår, bestille varer i vårt navn, renvaske rullebladet sitt, få personnummer eller presse oss for penger.

I kjølvannet av VGs avsløring har tilhengere av et digitalt grenseforsvar brukt saken til å argumentere for mer overvåkning. Det kan være gode grunner for å innføre grenseforsvaret. Men det vi snakker om her, handler ikke om samfunnsomveltende aktivitet, tvert om er det simpelt tyveri. Og PST kommer neppe til unnsetning når Ola Nordmann sliter med en kidnappet datamaskin.

Problemet med innbrudd er opp til hvert firma, som Facebook, ebay og Twitter. Vi vet de tar sikkerhet på alvor, for en hacker-skandale kan ruinere selskapene deres. Til dels virker markedskreftene. Men vi kan ikke være helt trygge.

Derfor er dette også opp til oss selv.

Vrenger ut livene våre



For vi trenger ikke å fortelle verden alt om oss selv, som hvor vi til en hver tid er, fødselsdato og interesser. Stol ikke på noen, ikke en gang folk du kjenner. For selv om du er forsiktig og bruker lukkede grupper, så kan andre spre informasjon videre uten å tenke på at det er utrygt.

Den lille nettbutikken du oppga kredittkortinformasjonen din til, har den bra nok sikkerhet?

Påstander om at det er overvåkningstjenestene som tar rotta på oss, den blekner litt i lys av alt vi selv forteller om livene våre på nett.

På sett og vis gjør vi overvåkernes jobb for dem.

Det har ført til at Facebook nå kan forutsi at etmedlem kommer til å få seg kjæreste, til og med før vedkommende vet det selv. Algoritmene ser hva vi liker og hvem vi følger, de spår hvilken vei amors pil skyter.

For Facebooks del er det markedsføringshensyn som driver selskapet til å overvåke oss.

Men det betyr at også andre som vil vite noe om oss, kan se det samme. Det er gode grunner til å være imot omfattende overvåkning. Men da må vi først slutte å legge ut PIN-koden til sjelen vår på nett. Og forresten. Slutte å bruke passordet «Emilie123»