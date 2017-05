Digitale skapsprengere

Kommentar Vinningskriminelle trenger ikke kubein og dynamitt lenger. De kan surfe seg inn på datamaskinen din.

Jeg synes jeg hører den litt hånlige tonen i stemmen til ulike dataeksperter som uttaler seg om dataviruset som har spredt seg verden rundt i helgen. Viruset kan ta kontroll på datamaskiner, kidnappe bilder og dokumenter og krever løsepenger.

Bakgrunn: Dette er løsepengeviruset «WannaCry»

Og det ekspertene sier er: Du skulle oppdatert virusprogrammet ditt, for lengst! Og selvsagt har de rett i det. De som er rammet av viruset har brukt et operativsystem som er utdatert.

Men samtidig har alt fra oldemødre til søskenbarn på Gjøvik blitt digitale de siste 20 årene. Vanlige folk har ikke store IT-avdelinger som passer på. Og det er ikke slik at oldemor har så mye valg, heller. Hun får nesten ikke betalt regningene i banken lenger. NAV vil også ha henne på nett. Det er mye bra med det. Alt går raskere. Og ingen drømmer om å stå i kø i banken eller på NAV.

Stort dataangrep: Flere norske eliteserieklubber rammet

Det er bare det at vi har bygget ut en helt sentral infrastruktur, sofistikert på så mange vis, men som på andre vis er som den dårligste ras-sikrede vei. For på nett er det av og til slik at om en eneste bruker trykker på feil lenke, så er kaoset i gang.

For dette har de vinningskriminelle på nett spesialisert seg på. De sender oss eposter som tilsynelatende ser ut til å komme fra seriøse organisasjoner. De ringer oss på mobilen, og påstår de skal hjelpe oss med et dataproblem. Om de hadde vært litt bedre i norsk noen av dem, kunne jeg glatt ha latt meg lure.

Fikk du med deg?: 22-åring bremset hackerangrepet

Og det blir de nok snart. Nå for tiden går jeg bare rundt venter jeg på at noen nær meg, for ikke å si meg selv, får dokumentene kidnappet. Og det er bare noen år siden dette var så uvanlig at vi skrev nyhetssaker om det når enkeltpersoner ble rammet. I dag derimot, betaler folk løsepengene, holder munn og skjemmes.

Les også: Dataangrep mot sykehus i flere land

Men så er det alltid slik at det er en risiko med alt du lagrer lokalt på datamaskinen din. Bildene og dokumentene kan gå i stykker, du kan miste hele datamaskinen eller bli rammet av et virus.

Denne gangen er det Microsoft som er rammet. Om du vil unngå å miste det du har liggende på maskinen, kan du laste opp bilder og dokumenter i en sky, i Google eller Apple for eksempel. Da er du sikrere. For disse tjenestene har back up.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Når det er sagt, er dette siste angrepet er ikke så ille som man kan få inntrykk av. Det er relativt få som er rammet. Og det er mange år siden sist gang det skjedde.

Men selv om det ikke er grunn til full panikk, er det like greit å være forberedt. Småkriminelle brekk, uten kubein og dynamitt, kommer til å bli mer og mer vanlig. Olsenbanden har for lengst kommet seg på nett.