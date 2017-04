De unge blir mer sosiale enn asosiale av å spille

Debatt I påsken samles 5000 ungdommer for å spille dataspill på Hamar. Tiden er moden for å møte fenomenet med interesse snarere enn fordømmelse.

JOAKIM LIE, TONJE OLSRUD, NICOLAI STRØM-OLSEN, redaktører av boken «Spillmagi. Fortellinger om dataspill»

The Gathering har gledet deltakerne og sjokkert omgivelsene i mer enn 20 år. Selv om samfunnets syn på dataspill er i endring, er det også slående hvordan noen grunnleggende fortellinger sitter fast. Tanken på spillavhengighet og asosial, passiv ungdom er så truende at det er vanskelig å komme forbi slike beskrivelser.

Joakim Lie.

«Gaming er et større problem enn rus,» blir vi fortalt i et oppslag hos NRK fra 17. mars i år, der sammenlikningen videreføres ved å omtale spill som elektronisk heroin. Saken som advarer mot avhengighet og andre negative virkninger er et av flere eksempler på saker som spiller på skrekken og redselen for dataspillingenes negative aspekter. Den type oppslag fører igjen til et motsatt ytterpunkt blant mange unge spillere: Det er da ikke noe galt med dette, spilling er viktigere enn lesing, skal dere forby strikking fordi aktiviteten er avhengighetsdannende blant gamle tanter?

Tonje Olsrud.

Dataspill kan helt sikkert ha sine problematiske sider, men vi tror tiden er moden for en mer åpen, nysgjerrig og fordomsfri debatt om dette mediet. Medietilsynet oppgir at 7 av 10 gutter og 4 av 10 jenter mellom 9 og 16 år spiller dataspill hver dag. En gjennomsnittlig norsk ungdom på 9 til 16 år bruker litt under to timer på dataspill på en vanlig dag. For gutter ligger snittet på rundt 2,5 timer, mens jenter bruker omtrent halvparten.

Nicolai Strøm-Olsen.

At dataspill er populært og utbredt er som en klisje å påpeke. Det er noe som har vært kjent i mange år nå. Men hvor blir det av den påfølgende debatten om dette mediet? Hvor blir det av anmeldelsene og diskusjonene om kvalitet, sjangre, gode og dårlige opplevelser ved skjermen? Den er der til dels i de små nisjemediene, men finner sjelden veien fram til den større offentligheten.

Mye kan gjøres for å løfte frem nye stemmer. Tiden er moden for å forstå. Dataspill er et svært populært medium der ikke bare unge, men også voksne, bruker mye tid på. Vi tror en bredere debatt om dataspill vil være sunt med tanke på de fordommer, skyttergravsposisjoner som til dels dominerer i ordskiftet om dataspill.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Alle medier ser ut til å kreve sin modningstid. I likhet med film, tegneserier og krimromaner, har dataspill stått lavt på den kulturelle rangstigen. Det kan være flere grunner til det. De nye uttrykkene sprer glede og entusiasme som ergrer etablerte kulturkonsumenter. Verkene blir ofte produsert via et samarbeid mellom sterke kommersielle drivkrefter. De spinner ut av en underholdningsindustri som tradisjonelt har stått i et motsetningsforhold til kulturen. For mange er det enklere å hylle en Karl Ove Knausgård av kjøtt, blod og lengsel enn et kommersielt spillselskap som Funcom.

Serieromaner og musikaler, og mange vil nok også hevde dataspill, er ikke kjent for dype samfunnsanalyser eller kunstnerisk nyskaping. Hvilket innhold er det å debattere i Sagaen om isfolket, Mamma Mia og SimCity? Til tross for at verkene ofte holder høy kvalitet og er resultat av godt håndverk i profesjonalisert koordinering, er det populariteten og publikummet som legges merke til, ikke innholdet. Vi kan kalle det populærkulturens forbannelse.

Test: Hodetelefoner for gamere

Tidlig populærmusikk genererte band som The Beatles og Rolling Stones. I sin samtid ble de ikke tatt like seriøst. Andre medier og sjangre som film og krimromaner har fulgt samme mønster fra avvisning og latterliggjøring til anerkjennelse og klassikerstatus.

Populærkulturens forbannelse representerer en kortsiktig fare for at perlene blir oversett, men over tid har samfunnskritisk krim, fengende popmusikk og sterke musikaler blitt en del av vår kulturelle kanon og viktig for litteratur-, musikk- og teateroffentligheten. Vi tror det samme vil skje med dataspill.

I spill som Journey og Monument Valley kommer vi til kunstnerisk utformede landskap, interessante og av høy nok kvalitet til å fascinere både kunsthistorikere og andre. Super Mario har lenge hatt ikonisk status. The Last of Us tar et kjent grep ved å plassere oss i kampen for tilværelsen i en postapokalyptisk verden, men det er kun bakteppet for et intelligent og persondrevet drama, av mange betraktet som en moderne klassiker.

Mer alvorlig er det at underholdningsindustriens forbannelse skaper en kulturell blindsone. Den svake offentligheten svekker evnen til å forstå samfunnet vi lever i. Hvis vi ikke forstår dataspill, vil vi kanskje ha problemer med å forstå våre spillende medmennesker. Et samfunn med det danskene kaller sterk sammenholdskraft, forutsetter at vi deler en del av de samme referansene. Derfor bør vi bryte underholdningsindustriens forbannelse og skape en større spilloffentlighet. For bedre å forstå samfunnet vi lever i.

Dekningen av dataspill er fortsatt ofte preget av store overskrifter, ensidige framstillinger eller ren forbrukerveiledning. Til gjengjeld finnes det mer nyanserte tilnærminger i de mange nettsidene og debattforumene dedikert til sjangeren. Innimellom pipler det også fram andre perspektiver og tilnærminger. Dataspill er gunstig for språklæring. De unge blir mer sosiale enn asosiale av å spille. Vi ønsker oss et ordskifte der disse perspektivene tas lengre og viser oss nyansene i dataspillingens muligheter. Med ønske om å skape et bredere, mer informert ordskifte rundt spill, oppfordrer vi mediene, dataspillerne og leserne til å involvere seg mer aktivt i denne tematikken.