Til kamp mot DAB-eliten

Kommentar Fremskrittspartiet sender i stereo. Men bare en av kanalene sender i DAB.

I løpet av neste år slutter omtrent fire av fem norske bilradioer å virke. Cirka syv millioner radioapparater kommer til å bli ubrukelige. (Tallene er hentet fra Digitalradioundersøkelsen 2015). FM-båndet skal skrus av, fylke for fylke gjennom 2017 og erstattes med DAB. Digitale radiosignaler som krever nye radioapparater.

Mange land har innført DAB-radio, men ingen har til nå skrudd av FM-båndet fullstendig. Overgangen til DAB er en dramatisk endring i norsk radio.

Alle slike endringer er brysomme og vanskelige. Men innføringen av DAB er i en særstilling. I over 20 år har man forsøkt å få norske radiolyttere til å bytte frivillig. Nå blir det tvang.

Det kommer selvfølgelig til å bli surt. Den dagen Nitimen eller P4s radiofrokost eller Politisk Kvarter ikke lenger lar seg lytte på fra den vanlige radioen, og du må i butikken for å kjøpe en ny radio eller et adapter som du kan koble på bilradioen, kommer neppe til å føles som julaften. Byttet til DAB er omtrent som å bytte varmtvannsbereder. Du må bruke penger og tid på noe nytt, og når du har gjort det så får du nøyaktig det samme som du hadde før.

Riktignok gir DAB tilgang til flere kanaler, i tillegg til P1, P2 og de kanalene du er vant til fra FM, så kan du for eksempel høre på direktesendinger fra Stortinget, eller kanaler som bare sender folkemusikk eller jazz. Hvis du har savnet det.

DAB skal også gi bedre lyd og er utstyrt med et lite panel som forteller hva du hører på. Den som ikke har lært seg navnet på Tir Na Noir med Vamp får nå en digital minnekrykke.

Av en eller annen grunn så oppleves ikke denne radiorevolusjonen, som noen liker å kalle den, som noe stort fremskritt for Norges befolkning. Da jeg hørte DAB for første gang som sommervikar i NRK Radio så var mitt mest avanserte teknologiske hjelpemiddel en personsøker som jeg, med en viss stolthet hadde klipset fast i beltet. Det var tilkallingsvikarens livlinje til betalte vakter på Marienlyst.

Siden den gang har jeg kjøpt flere nye TV-er enn jeg liker å tenke på, jeg har byttet fra VHS til DVD til Apple-TV. (Jeg hoppet over Blu-ray). Jeg har hatt nærmere femten forskjellige mobiltelefoner og gått fra SMS til MMS, fra WAP til app og fra snake-spillet på Nokia til en smartphone der jeg nå kan høre musikk, se tv, strømme filmer og serier, ta bilder og video og lese papiraviser i PDF-format. Som alle andre har jeg vært gjennom en teknologisk utvikling jeg knapt kunne forestille meg.

Spørsmål om DAB Når slukker FM? Stortinget har vedtatt at de riksdekkende kanalene slutter å sende på FM i denne rekkefølgen neste år: Nordland 11/1, Trøndelag og Møre og Romsdal 8/2, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland 26/4, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene 21/6, Østfold, Vestfold, Oslo g Akershus 20/9, Troms og Finnmark 13/12.

Stortinget har vedtatt at de riksdekkende kanalene slutter å sende på FM i denne rekkefølgen neste år: Nordland 11/1, Trøndelag og Møre og Romsdal 8/2, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland 26/4, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene 21/6, Østfold, Vestfold, Oslo g Akershus 20/9, Troms og Finnmark 13/12. Blir FM helt dødt? Nei. Rundt 200 lokale radiostasjoner vil sende på FM i fem år til.

Nei. Rundt 200 lokale radiostasjoner vil sende på FM i fem år til. Må jeg ha en DAB-radio for å høre NRK og P4? Nei. Du kan også høre på de riksdekkende radiokanalene gjennom internett og kabel-TV.

Nei. Du kan også høre på de riksdekkende radiokanalene gjennom internett og kabel-TV. Hvordan kan jeg vite om radioen jeg kjøpte for et par år siden tar inn DAB-signaler? Det står DAB eller DAB+ på den, enten på displayet eller på selve radioen.

Det står DAB eller DAB+ på den, enten på displayet eller på selve radioen. Hvordan finner jeg tilgjengelige kanaler på DAB-radioen min? Du trykker på scan-knapper så gjør radioen jobben. Hvis du har tykke murvegger, kan det hende at mottakerforholdene vil variere ulike steder i huset. Husk å skanne på nytt hvis du flytter radioen.

Du trykker på scan-knapper så gjør radioen jobben. Hvis du har tykke murvegger, kan det hende at mottakerforholdene vil variere ulike steder i huset. Husk å skanne på nytt hvis du flytter radioen. Kan man få adapter til alle gamle radioer? Ikke alle, men til de som har en AUX-inngang. Det vil si de aller fleste. Det lønner seg likevel ikke å kjøpe adapter til billige bordradioer. Da koster adapteren mer enn en ny radio.

Hvor mye penger jeg eller arbeidsgiveren min har brukt på alle disse kvantesprangene orker jeg nesten ikke å tenke på. Men en ting har slått meg, mens jeg har gledet meg over alle disse nye mulighetene, og endret de fleste medievanene, så er radiobehovet mitt nøyaktig det samme som for 20 år siden.

Jeg har vært gjennom en fire fem DAB-radioer, og forstår nå at jeg må kjøpe enda en ny en fordi den jeg har ikke har et plusstegn bak seg. Men dette har ikke gitt meg noen form for tekno-kick eller ny opplevelse. Radio på FM og radio på DAB oppleves som akkurat det samme. De største endringene i mitt radiounivers er at favorittprogrammet "Ut i Verden" lørdager klokken 1540 ble lagt ned og at Hans-Wilhelm Steinfeld ikke lenger holder gudskjelovskveldenhoff i Dagsnytt Atten på fredager. Ingen av disse endringene er til det positive. Heller ikke i DAB-kvalitet.

Etter Trump er jeg forsiktig med å utrope meg selv og mine erfaringer som representative for den jevne norske befolkning. Men akkurat når det kommer til DAB-entusiasmen tror jeg likevel jeg er det. Jeg kommer ikke til å føle noen glede når min bilradio fra 2009 avkrever et adapter for å virke, eller når jeg kjører til avfallsstasjonen på Haraldrud i Oslo for å levere to ubrukelige radioapparater. Heller ikke turen til elektronikkpusheren på Storo for å kjøpe DAB+-radio er noe jeg gleder meg til. Ikke noe mer enn man gleder seg til en tannlegetime. De to tingene koster symbolsk nok også omtrent det samme.

Dette har Fremskrittspartiet skjønt. I hvert fall partiets stortingsgruppe. Så i går sendte partiet nok en gang i stereo. Mens Frp i regjering er med på å slukke FM-nettet, så stemte Frp på Stortinget mot det. I venstre kanal sendte Frps statsråder i DAB-format, i høyre kanal var det fortsatt FM.

Dette er ikke første gang Frp mener to ting samtidig. Å følge Frps politiske praksis som regjeringsparti er omtrent som å se en 3D-film uten de der brillene. Forvirrende og uskarpt. Da stereo ble innført på FM-båndet så skulle det gi sendingene en ny opplevelse av dybde. Frp i stereo er et forsøk på å gi politikken ekstra folkedybde.

Så når Norge står opp en sur morgen og banner over sin tause radio, fordi regjeringen har vedtatt av DAB er bra for deg, så kan regjeringspartiet Frp sitte i Politisk Kvarter på P2 og skylde på alle andre enn seg selv. Riktignok bare til de som da har DAB. Men det vil i hvert fall skje med høy lydkvalitet.