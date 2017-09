Taushet er tull

Kommentar DAB er svaret på spørsmål ingen har stilt.

Som eneste land i verden har Norge, ved vårt folkevalgte Storting, vedtatt å skru av FM-nettet. En nokså pussig avgjørelse.

I dag senker radiostillheten seg over Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Tidligere har Nordland, Midt-Norge, Innlandet, Telemark, Buskerud og Vestlandet blitt fratatt FM-båndet. I desember er det signalstopp i Troms og Finnmark. Da er digitaliseringen av radio i Norge fullbrakt – og ca. ti millioner radioapparater er ubrukelige.

Beslutningen om å innføre DAB er én sak. Å avvikle FM, en velfungerende verdensstandard som brukes i absolutt alle land, til fordel for en 25 år gammel teknologi som aldri kommer til å bli noen standard, er noe helt annet. Hvorfor gjøre oss avhengig av en norm som høyst sannsynlig vil være utdatert innen den er ferdig implementert og tatt bredt i bruk?

Det er investert så mye prestisje i denne absurde teaterforestillingen at endelig teppefall for FM betyr teppefall for godt. Det blir ingen ekstranumre. Men Aftenpostens forlangende på lederplass forleden, om at dette er en prosess som bør granskes, er et betimelig krav. Det nye Stortinget skylder oss såpass.

For har vi – det lyttende, skattebetalende publikum – egentlig fått godtgjort hvorfor det er en god idé å forlate et godt utprøvd, funksjonelt system for å gå over til noe som bare er nesten like bra? Og hva med dette insisterende pålegg om å stenge FM-båndet?

Noe skurrer, og det er ikke Nitimen på en dårlig innstilt FM-frekvens.

Både Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fikk forrige måned begrunnede anmodninger om gransking av Stortingets vedtak om slukking av FM-nettet.

I klageskrivene fremgår det at nasjonalforsamlingen synes villedet, at beslutningen er fattet på feilaktig grunnlag, at hensynet til beredskap og myndighetenes behov for å varsle befolkningen i en gitt situasjon ikke er tilstrekkelig ivaretatt, samt at Stortinget har gitt etter for misvisende informasjon fra kommersielle interesser.

Med tanke på at det forutsettes levert DAB-radioer, bilstereokonvertere og nye antennesystemer til et helt folk innen utgangen av dette året, ligger det i kortene at det er noen her som kommer til å tjene vanvittig mye penger.

Et estimat av selve omleggingen ligger på 23 milliarder kroner. Til sammenligning vil det angivelig koste ca. 40 millioner i året å opprettholde FN-nettet den anslåtte tid det har igjen.

Våre naboer svenskene har i likhet med briter, franskmenn og andre i Europa luktet på DAB-standarden, men har hverken valgt å la den erstatte FM fullt og helt, eller slukke eksisterende nett. Dels fordi man her støtter seg til kunnskap om at den sterkt komprimerte digitallyden på DAB er kvalitativt dårligere enn FM-lyd, men også fordi myndighetene i disse landene har klokkertro på at Internett er kommet for å bli. Likeså smarttelefoner.

Innen et par år, når DAB-radioer er noe du helst finner på restetorget hos Europris og Nille, er 5G standard mobilnett i Norge. Det vil ha kapasiteter som får dagens 4G-standard til å minne om en akselerasjonstest mellom Teslas toppmodell og en sparkstøtting. DAB er en digital blindtarm.

Fremtiden har mange plattformer og lydspor, men toget har allerede gått fra standarden som Stortinget og NRK har gitt oss.

I fremtiden lytter vi til radio via telefoner og nettbrett. Enten rett i øret, tilkoblet bilradioen, eller stereoanlegget på stua og allehånde trådløse høyttalerløsninger.

DAB må være tidenes tåpeligste overgangsordning. Attpåtil sanksjonert av politikere som ellers påkaller snusfornuften og partier som hevder å være for folk flest. Rekk opp hånden den som oppriktig tror at folk flest ønsker å kaste sine fullt brukbare radioer og la seg tvinge til å bruke unødige tusenlapper på å kjøpe nye!

Riktig nok strittet Frp stortingsgruppe opprinnelig mot DAB-omleggingen, men da Sp ville ha omkamp om nedstengningen av FM-nettet, var det tre statsråder fra Frp som var garantistene for at DAB var en utmerket standard.

Det pågående hastverk for å avvikle FM-båndet er Solberg-regjeringens lastverk. Men forgjengerne trenger ikke bli kjepphøye av den grunn. Rotet til alt vondt oppsto hos de rødgrønne.

At vi nå skal bruke milliarder av kroner for å skape et søppelberg av ubrukelige FM-radioer slik at NRK skal få enda en avlastningskanal med repriser og populærmusikk fra et annet tiår, er så aparte at det bare kunne skjedd i vårt oljefyrte fedreland.

Det er som om noen på alvor skulle foreslå å legge ned Nasjonalgalleriet bare fordi vi skal bygge nytt nasjonalmuseum.

