Jakten på FM-piratene

Kommentar NRK kjemper mot illegal radio. Vitsemakerne i KLM kunne ikke gjort det bedre.

NRK har fått ferten i ulovlige FM-signaler. Det er muligens noen i Steinkjer, i Mo i Rana og Vesterålen – områder av landet nå besatt av DAB – som sender P1 illegalt på FM-båndet! Da NRK fikk tips om piratsendingene, rykket noe som heter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ut med målebil for å undersøke. Så langt uten resultat.

Det var avisen Klassekampen som brakte denne lett komiske nyheten i påsken. Men det er alvorlige greier. FM-sendingene kan visstnok forstyrre andre tjenester. I verste fall flytrafikken. Og ifølge NRK og deres samarbeidspartnere er det en stor fordel med DAB. For tiden kjører Dab-misjonærer landet rundt i buss for å fortelle dette.

I det dabifiserte Trøndelag og Møre og Romsdal, hvor undertegnede tilbringer påsken, har vi skjønt det lenge. Etter at FM ble slått av i februar, har solcellepanelet på hytta fått nye arbeidsoppgaver. Dab-radioen må lades hver 4 – 5 time. Slukkingen av FM fører også til at vi mister P4 og de andre riksdekkende kommersielle kanalene, for godt ser det ut til. Og det kan man jo også velge å se positivt på. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tror i alle fall ikke piratsendere blir noe stort problem, ettersom «det nye Dab-nettet har et mye bedre tilbud i form av flere kanaler».

Nå er det bakstreversk å være motstander av DAB. Om noen år koser vi oss med skurr-fri radio og spytter foraktelig «luditt!» når det blir påskequiz og noen spør oss om et annet ord for teknologipessimist. Dette er en tapt sak. Norge kan ikke ha både FM og DAB. Det koster flere hundre millioner kroner i året bare å vedlikeholde FM-nettet.

Men det er likevel komisk å følge innføringen av DAB. Det er noe med den insisterende tonen. Alle er enig i at FM fungerte elendig. Ikke sant? Og at ingen skiftet over frivillig, det må bero på en kørka befolkning. Ikke sant? På toppen kommer denne biljakten på mulige radiopirater, som må sies å være et foreløpig høydepunkt.

Det er mye humor å hente i mektige etater som blir overivrige. Det var dette komiker-trioen KLM levde av. De var så heldige å ha et kringkastingsmonopol som bare fortsatte å gi og gi, og et vell av NRK-kolleger og sjefer de kunne gjøre narr av. Kirkvaag for eksempel, spilte den overivrige Lisensmannen med peiler på ryggen som trosset livsfarlige hinder for å løpe etter signalene og fakke tyvtitterne.

Men også mange år etter kringkastingsmonopolets fall, byr dette universet på materiale. Nå som FM slukkes, har vi anslag til en ny, illegal radio-motstandsbevegelse. Og på den andre siden en statlig finansiert, insisterende Dab-propaganda. Det er ikke helt Goebbels. Men veldig KLM.