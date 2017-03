Hallo? Hallo!? Har dere radio i sør?

Kommentar NORDMØRE (VG) Lenger nord hører vi på «Lady in red». Eller gamle CD'er. Eller skurr fra FM. Velkommen til Dab-land.

Så er det en realitet, da. De vanlige kanalene er borte. I Møre og Romsdal får jeg ikke inn Nitimen i bilen lenger.

Slik blir det snart hos deg og, om du ikke har Dab. De nasjonale radiokanalene fjernes fra FM-nettet i løpet av året.

Les også: To millioner biler er uten Dab

Nå skal jeg ikke klage for mye. Vi kunne jo bare kjøpt oss Dab i bilen. Men onkel, som har fått seg Dab-adapter, sier FM fortsatt tas inn og skurrer til lyden. Dessuten er det ikke dekning for Dab en kilometer nedenfor oss. Fem kilometer i andre retningen faller Dab også ut. Det hjelper ikke å låne bilen til bestefar heller. Han er av den prisbevisste typen, og venter på at Dab-teknologien i bil skal bli billigere. Han sier det er fin musikk på den kanalen som heter Norge, som han fortsatt får inn. Bestemor skal vrake bilen om et par år, så hun har begynt å høre på Radio Kristiansund.

De har kjøpt inn en del nye radioapparater i det siste. Det trengs radio både på kjøkkenet og i stuen. De fleste skal ha på hytta, i tillegg, om det er dekning der. Og i campingvognen. Båten...

Derfor er det mye «Spanish steps» med Morten Harket i bilen. Og «Lady in red», da. Den er fin den låta. Lokalradioene og Norge sender fortsatt på FM, og berger oss, enn så lenge.

CDen kan og få et nytt liv. Her om dagen satte vi på en i bilen. Det viste seg å være trance fra tidlig 2000-tall. Les også: Annenhver nordmann negativ til DAB



Akkurat da var det stusselig. Men det er verre for alle som arbeider rundt oss. Bøndene har ikke radio i traktorene lenger. Slik er det med håndverkerne og. De pleier å bruke øreklokker med radio på jobb. Nå må de forsøke å mekke løsninger selv. Eller vente til slutten av 2017. Da sier den ene seriøse produsenten at det skal komme skikkelige øreklokker med Dab. Men de skal koste 4000 kroner stykket og kommer til å suge strøm. Sitter på gjerdet: Mange venter med DAB i bilen

For det er jo ikke noen andre land som slår av FM-nettet. I Norge, derimot, er det dit vi skal. Så langt er de nasjonale kanalene fjernet fra FM i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Neste ut er Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland, som mister signalet i slutten av april.

Og som et langtidsvarsel her fra Dab-land kan vi melde om at vi ikke hører vanlig radio der hvor folk flest hører vanlig radio lenger. Jeg har undersøkt saken med et ikke-representativt utvalg venner. Det går i Marcus og Martinus og Spotify i bilen. Det er ikke det at folk er så sinte. Adresseavisen i Trondheim og Avisa Nordland har noen glade innskrivere som synes musikken er blitt bedre etter at NRK forsvant. Men mange klager på signalet og tvangen. Riksavisene gir blaffen, synes noen. Men det skjer sikkert noe i september, når Oslo skal over på Dab. Kommentar: Til kamp mot DAB-eliten

Og Dab går seg sikkert til. Når vi først har tatt investeringen og bygget ut Dab-nettet, er det lite å gjøre. Omkampenes tid er ute.

Men det er ikke fritt for at vi føler oss litt lurt. For de sa jo det skulle bli så bra. I to tiår nå har vi hørt at det bare var å kjøpe seg ny radio «asap». Snart ble den gamle ubrukelig. Takken for å lytte til råd og være tidlig ute, var at folk ble sittende med ubrukelige Dab-radioer da Dab + tok over. Rapport: DAB-bilradioer lette å hacke

Men nå kan endelig folk glede seg over Dab-investeringen. Lydkvaliteten er rett nok ikke så bra som de skrøt av. Den er visst dårligere enn FM til og med. Og dekningen er heller ikke tipptopp. Det er i grunnen mye som ikke har slått til. I Stortingsmelding om Dab fra 1996 står det at Dab var supert fordi man skulle kunne motta epost med Dab-radioen. Det var den fabelaktige bilderuten i radiopanelet som var den store nyvinningen. Dab kunne brukes til undervisningsradio av samme grunn. Og blinde skulle snakke til radioen og be den spille ting på nytt. Dab var særlig bra for norsk topografi, med fjell og fjord.

Ingenting av dette slo til. Heller ikke at teknologien var så god at vi ville skifte ut radioen frivillig. Nei, det måtte tvang til. Og i 2017 skjer det.

Men selv ikke slukking knekker alle. For «Spanish steps» er jo en grei låt det, og. FM fungerer tross alt utmerket. Hvem trenger Ekko og andakten når vi har «variert musikk fra fire tiår»?

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Jeg holder faktisk med bestefar som venter på billigere teknologi. Kanskje ikke på Dab, men på 5G-nettet som skal bygges ut frem til 2020. Det vil bli 1000 ganger raskere enn 4G og stå klart før FM slukkes helt. Deretter kan vi høre på radio via nett. Hvor skal Dab gjøre av seg da? Det må settes av plass på Museum for udatert teknologi og feilslåtte milliardsatsninger (MUTFM). Der kan Dab skinne, sammen med Betamax og MiniDisc, ja høyt der oppe rett til venstre for LaserDiscen.