Nobels fredpris: Fortjent, men risikofylt

Kommentar Nobelprisen til Colombias president er en anerkjennelse av en lang og krevende fredsprosess. Enda viktigere er det hvis prisen kan oppmuntre partene til å komme i mål.

En mer enn 50 år lang konflikt er avsluttet gjennom fredsforhandlinger. Det fortjener en fredspris.

Samtidig er årets tildeling risikofylt og kontroversiell. Veien videre er usikker. Det finnes ingen garantier for at dette går bra. Det er, som komiteleder Kaci Kullmann Five påpekte, en reell fare for at fredsprosessen vil stanse opp og at borgerkrigen kan blusse opp på ny.

Det beste som kan skje er at prisen styrker muligheten for fred etter mer enn 50 års konflikt. Tildelingen kommer i en kritisk fase av fredsprosessen.

Det er et stort paradoks at et knapt flertall av velgerne i Colombia søndag sa nei til den fremforhandlede fredsavtalen i en folkeavstemming. For president Juan Manuel Santos er det viktigere å overbevise sitt eget folk enn Nobelkomiteen. Det har han ennå ikke greid, men den prestisjefylte prisen forplikter ham til å sluttføre veien til fred.

Det er også overraskende at bare den ene part i forhandlingene belønnes med prisen. Også FARC-geriljaens leder Rodrigo Londoño var nominert. Komiteen har imidlertid lagt vekt på at Santos var den som tok det første, historiske initiativ til disse forhandlingene og at han har gått fullt og helt inn for oppgaven. Uansett, det må minst to parter til for å gjøre en avtale.

Prisen er ment å være en oppmuntring til alle som kjemper for fred, forsoning og rettferdighet i det konfliktfylte latinamerikanske landet. Det viktigste nå er at alle respekterer den inngåtte våpenhvilen. Nobels fredspris gir president Santos solid politisk kapital som han må bruke klokt i de forestående forhandlingene med geriljaen og motstanderne av den avtale velgerne forkastet. Slik sett er årets Nobelpris mer enn en anerkjennelse. Det gir prisvinneren en forpliktelse.

På veien har Norge og Cuba tilrettelagt for forhandlinger. Det viser betydningen av internasjonalt fredsdiplomati, som ofte kan fortone seg som en tung og møysommelig vei med utallige fallgruver. Hvis Colombia lykkes har det verdt vel verd alle bestrebelsene. Det eneste sikre er at prosessen ikke ville kommet dit den er uten president Santos. Derfor er han er verdig vinner av årets fredspris.

