Nederlag i Colombia

En ny avtale vil bli krevende å få i stand.

Velgerne i Colombia har med knappest mulig flertall avvist den historiske fredsavtalen som var fremforhandlet med Farc-geriljaen, og som ville ha gjort slutt på den siste og lengste væpnede konflikten på de amerikanske kontinentene. Meningsmålingene hadde på forhånd gitt avtalen et solid flertall. Men Nei-alliansen, ledet av tidligere president Alvaro Uribe, har stått for en hardere linje mot Farc-medlemmer og krevet at flere av lederne fengsles og at mange utestenges fra vanlige borgerrettigheter. En valgdeltagelse på under 40 prosent bidro nok også til resultatet.

Bakgrunn: Skjebnesøndag i Colombia

Men selv Uribe hadde regnet med at avtalen ville få flertall og nyheten kom som et sjokk på Colombia og verden natt til mandag. Ikke minst på Norge som har investert betydelige ressurser og prestisje i prosjektet, i sitt arbeid med å bevare sin rolle som «fredsnasjon». Innledende forhandlinger mellom geriljaen og regjeringen startet i Hurdal i Norge i 2012, og har fortsatt i Havanna med Norge og Cuba som tilretteleggere. Utenriksminister Børge Brende har uttrykt dyp skuffelse, og sier at en ny avtale vil bli krevende å få i stand.

Det historiske bildet: Her signerer de norsk-forhandlet Colombia-avtale

Det har han utvilsom rett i. Land som har vært rammet av borgerkrig står foran enorme utfordringer når de skal inngå fred. Det må ikke bare gjøres harde innrømmelser på begge sider, man skal leve side om side med sine fiender i all fremtid etterpå også. For Colombias vedkommende har konflikten pågått i over femti år, så flere generasjoner er preget av den.

Les også: Colombias barn betaler en høy pris for krigen

Den lave valgdeltagelsen er et klart signal om at avtalen ikke akkurat har skapt entusiasme. Men meningsmålingene i forkant viste samtidig at et flertall av folket i Colombia ønsker fred. Ting tyder dermed på at det ikke var gjort godt nok arbeid for å få folk til å forstå viktigheten av sin stemme. En slik velgerapati er et problem og en utfordring for ethvert demokrati i våre dager. Og i land som Colombia kan den få helt avgjørende konsekvenser.