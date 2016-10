Modig valg med risiko

Leder Det ville vært tryggere for Nobelkomiteen å vente til en endelig fredsavtale forhåpentlig kommer på plass i Colombia.

Modige valg innebærer en risiko. Men i stedet for å dele ut heder for et vel avsluttet arbeid forsøker komiteen å påvirke colombianerne i en kritisk situasjon. I et slikt perspektiv støtter vi tildelingen av Nobels fredspris til Colombias president Juan Manuel Santos.

Hvis det colombianske folk helhjertet hadde støttet opp om fredsavtalen Santos har fremforhandlet med FARC-geriljaen, med norsk og cubansk hjelp, ville tildelingen vært ukontroversiell. Det er dessverre ikke tilfelle. Et lite flertall sa nei til den foreliggende avtalen i en folkeavstemning sist helg. Mange kritikere mener FARC har oppnådd for store innrømmelser. Det er all grunn til å tro at det overveldende flertall ønsker fred, men ikke nødvendigvis på disse betingelsene. Santos har fått internasjonal støtte, men han har ikke i tilstrekkelig grad klart å forankre fredsprosessen i sitt eget folk. Resultatet av folkeavstemningen har skapt usikkerhet om Santos’ store prosjekt. Det er alvorlig. Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five sier det er en reell fare for at fredsprosessen kan stanse opp, og at borgerkrigen kan blusse opp på ny.

Det må ikke skje. Konflikten mellom regjering og gerilja har pågått siden 1964, krevd over 220 000 liv og drevet seks millioner mennesker på flukt. Det er på høy tid å avslutte en av de lengste, interne konfliktene i verden. President Santos fortjener anerkjennelse for at han forpliktet seg for fred og har arbeidet utrettelig for en avtale. Men prosessen har også vist hvor avgjørende det er å ha folkelig støtte og forståelse. Skal Colombia virkelig oppnå fred må Santos involvere også de colombianere som er skeptiske eller kritiske til hva han har oppnådd. Det er langt viktigere at han blir forstått av sine egne enn av Nobelkomiteen i Oslo. Det viktigste nå er at våpenhvilen respekteres og at Santos involverer både opposisjonen og geriljaen i nye samtaler. Alle har et ansvar for å redde fredsprosessen.

Nobelprisen gir Santos mer enn heder. Den gir ham en særlig forpliktelse. Presidenten sier han aksepterer prisen på vegne av det colombianske folk. Han har ikke overbevist flertallet tidligere. Nå trenger han å gjøre det. Fredsprisen kan hjelpe ham på veien.

