Carl I. konspirasjons-Hagen

Debatt Hagen utnevner seg til ekspert i klimaspørsmålet, og fremfører en blåkopi av konspirasjonsteoriene.

KARSTEN EIG, PhD i geologi

I Facebook-feeden står det: «The herb that kills cancer! Doctors don’t want you to know this!». Alternativmedisinere og konspirasjonsteoretikere som påstår at medisinen er en konspirasjon for å tjene penger på syke pasienter. Men heldigvis finnes det helter som tilbyr mirakelkurer som homeopati, pH-kur eller urter.

I konspirasjonsteoretikernes verden er en lege som støtter konsensus kjøpt og betalt, eller truet til taushet, men en lege som støtter det alternative er en helt, en kunnskapsrik, selvstendig fagmann.

Hvis Carl I Hagen blir syk, regner jeg likevel med at han går til et skikkelig sykehus. Fordi han ikke er lege selv, og erkjenner at det er best å stole på det flest leger er enige om.

Men i klimaspørsmålet utnevner Hagen seg til ekspert, og fremfører en blåkopi av konspirasjonsteoriene. Klimaforskning blir noe akademikere har funnet på for å kunne få finansiering til å drive med sitt. Vitenskapelig konsensus er undertrykkelse av annerledes tenkende, mens uenige enkeltforskere er helter.

IPCC og det meste av verdens klimaforskning avvises. I stedet plukker Hagen ut enkelte bøker og rapporter fra tenketanker som støtter hans syn – på engelsk kalt «cherry picking», på norsk et vitenskapelig «skitt i Norge, leve Toten».

Carl I Hagen har har null vitenskapelig kompetanse. Så hvorfor føler han seg da kompetent til å skille skitt og kanel i klimaforskning, når han neppe gjør det i medisin?

Er den populistiske ringreven bare ute for å sanke stemmer? Eller er Hagen et eksempel på «Dunning-Kruger-effekten», at de som vet minst om et emne oftest overvurderer egen kunnskap? Og som får ham til å tro på soundbites om at «det var varmere i vikingtiden» og at «temperaturen har variert gjennom jordens historie»?

Ja, middelalderen var relativt varm i Europa og Nord-Atlanteren. I resten av verden ikke, tvert om var store områder kalde og tørre. Og som geolog vet jeg selvsagt at temperaturen har variert gjennom jordens historie – hvorfor fremstiller klimaskeptikere det som en nyhet? – men tror ikke Hagen at klimaforskerne har tatt hensyn til naturlige variasjoner?

Uten kompetanse på klima raller Hagen derfor rundt som en elefant i en vitenskapelig glassbutikk. På godt norsk: Han dummer seg ut.

Er det forakt for «eliten», at «folk flest» forstår at klimaavgifter er noe sosialistene har funnet på for å tyne oss?

Men «folk flest» kan ikke klimaforskning, eller medisin. Det er derfor vi har leger – og klimaforskere. Som petroleumsgeolog kan jeg også et fag, som «folk flest» ikke kan. Men hvorfor skal det å kunne et fag gjøre folk til medlem av en «elite»?

Hagen kommer sikkert til å svare at «eliten» forsøker å kneble ham. Neida, alle har rett til å ha egen meninger og si dem. Men alle har ikke rett til egne fakta, og virkeligheten blir ikke borte fordi om Carl I Hagen ikke liker den.

Eller ser vi ham snart hos homeopaten også?